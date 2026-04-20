Hattrick v přesilovkách, Slafkovský v play off rozjel show. Vyhrál nám zápas, ví Dobeš
Připravil si puk na levém kruhu a střelou na vzdálenější tyčku ukončil zápas proti Tampě v prodloužení. Slovenský útočník Juraj Slafkovský v noci z neděle na pondělí v přesilovkách zkompletoval hattrick a po výsledku 4:3 poslal Montreal do vedení v play off proti Lightning. „Vyhrál nám tenhle zápas. Ve velkých momentech chce puk a je hráč pro takové situace. Doufám, že to samé předvede v úterý,“ chválil parťáka gólman Jakub Dobeš. K triumfu přispěl 20 zákroky.
Znovu ukázal, jak si užívá důležité zápasy pod tlakem. Juraj Slafkovský na úvod play off nastřílel hattrick v přesilových hrách za necelých 22 závěrečných minut. Nejprve se prosadil ranou z první z pravého kruhu, podruhé zůstal nehlídaný na středu před brankovištěm. Rozhodující zásah si připravil na levé straně a definitivně odšpuntoval radost Canadiens v prodloužení.
„Viděl jsem tam volný prostor, rozhodl jsem se vystřelit a naštěstí to skončilo v brance, takže jsme opravdu šťastní. Ale musíme zůstat soustředění. Za dva dny nás čeká další zápas a musíme na něj být připravení,“ velel skromně slovenský střelec.
Ve dvaadvaceti letech hraje teprve druhou sérii play off NHL v kariéře. Po šesti utkáních se může chlubit bilancí pěti branek a znovu dal pádný argument, proč se před čtyřmi roky stal jedničkou draftu. „Vývoj Slafa je stejný jako vývoj tohohle týmu. Víme, že umí na led přivést toho správného Slafa, a to udělal dneska. Hrál podle své identity. Ne jen góly, ale byl i fyzický, vyhrával souboje,“ chválil hlavní trenér Martin St. Louis. „Byl to pro něj velký zápas,“ přikyvoval.
V superlativech mluvili o hvězdě zápasu i spoluhráči. „Je to nevěřitelné. Od minulé sezony udělal v průběhu téhle obrovský skok. Je power forvard, velký hráč, kterého je těžké zastavit. Nick (Suzuki) a Cole (Caufield) z něj dělají ještě lepšího hráče, ale stejně tak on zlepšuje je. Je pro nás hráčem do velkých okamžiků. Má hodně sebevědomí, miluju jeho hru,“ vykládal další úspěšný střelec Josh Anderson o Slafkovském.
Dobeš pomohl k výhře 20 zásahy
Mladý Slovák vstoupil rázně do vyřazovacích bojů po zatím nejlepší sezoně za oceánem. 73 body (30+43) si o pořádný kus vylepšil bodové maximum, navrch znovu zazářil na olympiádě. V šesti zápasech bodoval osmkrát (4+4) a jen těžko rozdýchával porážku v souboji o bronz. Skvělou formu si posléze přivezl i do Montrealu.
„Olympiáda je jako play off série. Hrajete sedm zápasů, i když proti různým týmům, ale je to trochu podobné. Určitě to pomohlo mému sebevědomí. Hodně jsem hrál na puku a snažil se přenést si to sem, abych pomáhal týmu vyhrávat zápasy,“ ohlížel se Slafkovský po prvním utkání play off.
Hattrick ve vyřazovací části dal jako první hráč Montrealu po dlouhých 12 letech. Před ním se to naposledy povedlo Renému Bourqueovi v konferenčním finále v roce 2014. K významnému zápisu si Slafkovský pomohl čistě v početních výhodách, což rozčílilo kouče Tampy Jona Coopera.
„Mám problém s námi. Dostali jsme čtyři tresty v útočném pásmu. Jen se na ně podívejte. To není přehnaná agresivita, to byla stupidita. Všechny. Jde to za námi, dali jsme jim příležitost vyhrát tenhle zápas,“ soptil šéf lavičky domácích.
V přesilových hrách hrozila v utkání rovněž Tampa, která zužitkovala dvě výhody. Momentum měli Lightning na své straně ve druhé části, kdy překonali Jakuba Dobeše dvakrát za 29 sekund. Čech pak inkasoval už jen ve třetím dějství a k úvodnímu vítězství v sérii dopomohl 20 zásahy.
„Musíme se na jejich přesilovky podívat a příště budeme lepší. Mají hodně dobrých hráčů, měli hodně přesilovek. Příště musíme být připravení na všechno,“ říkal před odvetou. „Cítil jsem se dobře, dobrý začátek. Ty dva góly se můžou stát. Bum, bum, prohráváte 1:2. To je část, kde musím být lepší. Cítil jsem se dobře, ale v úterý můžu být určitě lepší,“ dodal ke svému výkonu.
Do pozice jedničky se Dobeš prochytal od konce ledna, kdy postupně získával větší a větší prostor před Samuelem Montembeaultem a Jacobem Fowlerem. Přednost dostal i v prvním utkání play off. Druhé je na programu v noci z úterý na středu, pak se série přesune do Montrealu.