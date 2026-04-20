Zápas, který otřásl Buffalem: výhra v play off po 15 letech! A nejlevnější lístek za 9300 kč
Po dlouhé době temna zachvátilo Buffalo hokejové šílenství. Omlazený tým vedený klubovou ikonou Lindym Ruffem postoupil do play off. Ve třetí třetině úvodního zápasu série s Bostonem dokázal smazat dvoubrankové manko a otočit skóre. Sabres předvedli čtyřgólovou smršť, která zaskočila Bruins a rozpoutala vlnu nadšení. Výhra 4:3 vejde do dějin. Byla jejich prvním vítězstvím ve vyřazovacích bojích po patnácti letech.
Elektrizující atmosféra prostoupila všechno. Buffalo je na nohách, žije play off, na které tak dlouho čekalo. Všude nápisy „Go Sabres!“ nebo makety Stanley Cupu. Hala KeyBank Center už dlouho nepřipomíná kryptu, teď se proměnila v blázinec. O vstupenky se strhl nevídaný zájem. Přitom nejlevnější lístek na úvodní duel stál 450 amerických dolarů (9300 korun), což byla na startu play off nejvyšší cena z celé NHL. Fanoušci byli hladoví, stejně jako tým. Po dvou třetinách měl blíž k porážce. Čtyřmi góly v rozmezí necelých sedmi minut třetí části však otočil skóre a vyhrál.
Obrat zahájily dvě trefy Tage Thompsona. Vytáhlý útočník v Buffalu působí osmou sezonu. Patří k hráčům, kteří prožívají play off poprvé v kariéře. Jeho hrdinský výkon zrcadlil všechno, čím Sabres prošli, než dospěli až sem.
„Za osm let plných překážek získáte dost zkušeností, abyste se na tohle připravili. Když strávíte osm let bez postupu a konečně se to podaří, poslední věc, kterou si přejete, je toho litovat. To ještě posiluje vaši touhu uspět. Nechtěli jsme si nechat tuhle příležitost ujít. Byl to moc důležitý večer, abychom dali jasně najevo, co v nás je, a nastavili laťku,“ prohlásil.
Vítězství podtrhlo interní motto Sabres. „Vždycky mluvíme o tom, že psi musí být psy. Tentokrát se předvedl Thompson a nasměroval celý tým,“ řekl kapitán Rasmus Dahlin. „Je to mantra, kterou si rádi opakujeme. Snažíme se změnit průběh utkání. Pro takové zápasy žijeme a chceme být těmi, kteří v nich budou dělat rozdíl,“ přidal se Thompson.
Boston vedl po dvou třetinách 2:0. Thompson zavelel v polovině třetí dvacetiminutovky, kdy překvapil Jeremyho Swaymana zásunem za levou tyč. Pak Sabres udeřili třikrát během čtyř minut a 34 sekund. Thompson vyrovnal, Matthias Samuelsson strhl vedení na jejich stranu. Čtvrtý gól dával Alex Tuch za frenetického řevu publika do opuštěné branky. David Pastrňák, který asistoval u obou branek Bruins, ještě snížil osm sekund před koncem z přesilovky. Bruins však nevyhráli následující vhazování a ztratili poslední šanci.
Buffalo uspělo v play off poprvé od 26. dubna 2011. Jako osmý tým v historii zvítězilo v řádné hrací době poté, co ještě v posledních deseti minutách třetí části ztrácelo o víc než jeden gól. Podobný comeback se povedl Sabres už v roce 1993 a rovněž proti Bostonu.
„Byli jsme v ideální situaci. Byli jsme přesně tam, kde jsme chtěli být, když zbývalo do konce zápasu pět nebo šest minut. Cítili jsme, že jsou trochu frustrovaní. Ale udělali jsme v podstatě dvě chyby, které jim umožnily se dotáhnout. I díky podpoře diváků ožili a zápas rozhodli. Velká škoda, protože moji hráči si vedli fakt dobře. Ale tak to v play off chodí. Je to něco, co se musíme znovu naučit. Vydržet celých 60 minut,“ vracel se kouč hostů Marco Sturm.
„Diváci byli celý večer skvělí. Hala bouřila a bylo cítit, jak se energie stupňuje,“ ocenil Samuelsson. „Thompson nás nakopl, a jakmile jsme to prolomili, měli jsme na čem stavět,“ uvedl. Už samotný postup do play off znamenal velký úspěch. Ale očekávání jsou vysoká. A Sabres nevyhráli jedinou sérii od roku 2007.
„Po druhé třetině jsme se bavili, jak se vrátit do zápasu,“ líčil kouč Ruff. „Řekli jsme si, že pokud budeme věřit tomu, co děláme, a budeme v tom pokračovat, šance přijdou. Atmosféra byla neuvěřitelná. Bylo cítit, jak se budova třese.“
Byl to zápas, který otřásl celým Buffalem. Aspoň přes noc si mohlo vychutnat výhru, nicméně už se soustředí na to, co přijde. „Každý zápas, každé střídání má obrovský význam. Nikdy nevíte, co se může stát zlomovým bodem v utkání nebo sérii. Zpátky se příliš neohlížíme,“ potvrdil Tage Thompson.