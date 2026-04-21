Vladař jako Čechmánek. Pošle Malkina do důchodu? Kouč: Miluji jeho povahu. Na závěr bizár
Tradiční bitva o Pensylvánii má v prvním kole bojů o Stanley Cup zatím jasného vítěze. Je jím Philadelphie a s ní český brankář Daniel Vladař, který po sebevědomém představení v prvním zápase vytáhl v navazující partii dokonce čisté konto. Zvládl 27 zásahů a notně přispěl k vítězství 3:0 a celkovému vedení v sérii 2:0. V době největší krize předal střídačce důležitý vzkaz. „Musíte před ním smeknout, udělal klíčové zákroky,“ chválil dokonce trenér protivníka Dan Muse.
V opatrné první třetině se Vladař příliš nezapotil, když čelil jen dvěma pokusům. Ale pak to přišlo. Penguins na účastníka letošní olympiády najížděli v pravidelných vlnách, zkoušeli ho pokořit. Hosté zuby nehty hájili těsné vedení 1:0, ale zkáza se blížila.
V té chvíli unavené spoluhráče český brankář podpořil nejen skvělými zásahy, ale také proslovem u střídačky. „Během komerční přestávky řekl: Je to v pořádku, chlapi, nemějte strach, uklidněte se! Když to poví brankář, na kterého se valí střely, znamená to pro tým hodně. Hráči si uvědomili, že se musí vzchopit a zablokovat pro něj nějakou další ránu,“ popisoval stěžejní momentku trenér Philadelphie Rick Tocchet.
Od většiny gólmanů se ničeho podobného nedočkáte. V zápase i před ním jsou ponoření ve vlastní bublině, koncentrovaní na osobní výkon. Vladař se prezentuje jinak. Má rád komunikaci, se spoluhráči se v přerušené hře nebojí prohodit pár vět. A v noci na úterý jeho otevřenost zaúřadovala v plné parádě.
Krátce na to Flyers zabrali při vlastním oslabení, kdy Owen Tippett předvedl jedno z nejzdařilejších střídání v aktuální sezoně. Zvratem u mantinelu si prohodil dva protihráče a při vytvořené výhodě dva na jednoho přesně předal puk na hůl zakončujícímu Garnetu Hathawayovi. Ten už v pohodě zasáhl odkrytou klec a slavil navýšení náskoku.
Největší střelecký nápor připravil Pittsburgh se závěrečnou periodou, ale hosté si výsledek ohlídali i zásluhou bezchybného Vladaře. „Jeho povahu jednoduše zbožňuji. Nejste zvyklí na to, že by brankář tolik mluvil, ale to je prostě Vladyho způsob. Jezdí kolem, mluví s parťáky i se střídačkou,“ líčil Tocchet.
Osmadvacetiletý rodák z Prahy v NHL působí sedmým rokem, ale teprve počtvrté se do klece postavil v průběhu vyřazovací fáze. Přitom právě v play off pro Vladaře všechno začalo, když ještě jako naděje Bostonu naskočil k premiéře proti Tampě Bay v nadstavbové části sezony. Právoplatné možnosti se nicméně dočkal až v dresu Flyers.
Nyní se stal po Martinu Bironovi (2009) teprve druhým gólmanem v historii klubu, který dokázal zastavit všechny střely Penguins v rámci utkání play off. Zároveň je teprve sedmým tuzemským gólmanem, jenž se dočkal čistého konta v nejdůležitějším období, kdy se hraje o pohár NHL. Za Philadelphii totéž dokázali jen Roman Čechmánek a Michal Neuvirth.
Vladař tak možná přibližuje k rozhodnutí odejít do důchodu i legendu soupeře Jevgenije Malkina, jehož pokračování je stále nejisté. Poprvé letos hrozí rozpad svaté trojice se Sidneym Crosbym a Krisem Letangem, ti ještě mají smlouvy na další období. Pittsburgh musí zabrat, pokud chce nedotknutelnou spolupráci prodloužit.
„Už jsme si prošli několika těžkými chvílemi v průběhu celého roku. Vždycky jsme na nepřízeň osudu dokázali reagovat dobře, vypudí z nás to nejlepší. A snad se to povede znovu,“ doufal kapitán Crosby v hodnocení po druhém prohraném domácím utkání.
V něm si Flyers vítězství potuplovali i závěrečnou přesilovkou, v níž nastala bizarní a nevídaná situace. Aby nasazení obránci Travis Sanhem a Rasmus Ristolainen nedopustili jakékoliv komplikace, vyměňovali si za stavu 3:0 jednoduché přihrávky podél modré čáry bez sebemenší snahy akci zakončit. Pittsburgh už 70 sekund před koncem nehodlal proti opatrné taktice soupeře cokoliv zásadního podnikat.
Čeští gólmani s nulou v play off
- 1. Dominik Hašek (Buffalo, Detroit) - 14
- 2. Petr Mrázek (Detroit, Carolina) - 5
- 3. Roman Čechmánek (Philadelphia) - 3
- 4. Pavel Francouz (Colorado) - 2
- -. Michal Neuvirth (Washington. Philadelphia) - 2
- -. Tomáš Vokoun (Nashville, Pittsburgh) - 2
- 7. Daniel Vladař (Philadelphia) - 1