NHL ONLINE: Vladař vychytal třetí výhru Flyers, uspěl i Anaheim. V Minnesotě se prodlužuje

Daniel Vladař vychytal třetí výhru Philadelphie v sérii s Pittsburghem
Daniel Vladař vychytal třetí výhru Philadelphie v sérii s Pittsburghem
Daniel Vladař vychytal třetí výhru Philadelphie v sérii s Pittsburghem
Lukáš Dostál chytá střelu Edmontonu
Kapitán Anaheimu Radko Gudas v úvodním zápase série s Edmontonem
Brankář Daniel Vladař zapsal 28 úspěšných zákroků, Philadelphia porazila Pittsburgh 5:2 a už jen jedno vítězství ji v NHL dělí od postupu do 2. kola play off. Uspěl také Anaheim v brance s Lukášem Dostálem, po výhře 6:4 na ledě Edmontonu je série srovnaná na 1:1. Souboj Minnesoty s Dallasem se prodlužuje, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Osmadvacetiletý Vladař se poprvé ve vyřazovacích bojích představil na domácím ledě a inkasoval už v 5. minutě. Při početní převaze Penguins se střelecky prosadil Jevgenij Malkin.

Philadelphia ale zlomila zápas ve druhé třetině, kdy vsítila tři góly během rovných šesti minut a otočila průběžný výsledek na 3:1. Skórovali Trevor Zegras, Rasmus Ristolainen a Nick Seeler.

Kontaktní branku a jiskru naděje pro hosty z Pittsburghu přinesla další přesilová hra, kterou v 50. minutě zúročil zkušený zadák Erik Karlsson.

Český gólman Daniel Vladař, udržující v letošních vyřazovacích bojích úspěšnost zákroků nad 94 procenty, ale další puk za svá záda nepustil, naopak jeho mužstvo se radovalo z gólu ještě dvakrát a připsalo si třetí výhru v sérii.

Philadelphia vede v Pensylvánském derby nad Pittsburghem už 3:0 na zápasy a v následujícím duelu bude mít možnost poprvé od roku 2020 postoupit do 2. kola play off.

Stav série: 3:0
Stav série: 1:1
Stav série: 1:1
