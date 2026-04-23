NHL ONLINE: Vladař vychytal třetí výhru Flyers, uspěl i Anaheim. V Minnesotě se prodlužuje
Brankář Daniel Vladař zapsal 28 úspěšných zákroků, Philadelphia porazila Pittsburgh 5:2 a už jen jedno vítězství ji v NHL dělí od postupu do 2. kola play off. Uspěl také Anaheim v brance s Lukášem Dostálem, po výhře 6:4 na ledě Edmontonu je série srovnaná na 1:1. Souboj Minnesoty s Dallasem se prodlužuje, ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Osmadvacetiletý Vladař se poprvé ve vyřazovacích bojích představil na domácím ledě a inkasoval už v 5. minutě. Při početní převaze Penguins se střelecky prosadil Jevgenij Malkin.
Philadelphia ale zlomila zápas ve druhé třetině, kdy vsítila tři góly během rovných šesti minut a otočila průběžný výsledek na 3:1. Skórovali Trevor Zegras, Rasmus Ristolainen a Nick Seeler.
Kontaktní branku a jiskru naděje pro hosty z Pittsburghu přinesla další přesilová hra, kterou v 50. minutě zúročil zkušený zadák Erik Karlsson.
Český gólman Daniel Vladař, udržující v letošních vyřazovacích bojích úspěšnost zákroků nad 94 procenty, ale další puk za svá záda nepustil, naopak jeho mužstvo se radovalo z gólu ještě dvakrát a připsalo si třetí výhru v sérii.
Philadelphia vede v Pensylvánském derby nad Pittsburghem už 3:0 na zápasy a v následujícím duelu bude mít možnost poprvé od roku 2020 postoupit do 2. kola play off.