Skvělý Vladař vychytal třetí výhru Flyers. Anaheim s Dostálem zvládl přestřelku v Edmontonu
Daniel Vladař zapsal 28 úspěšných zákroků, pomohl Philadelphii porazit Pittsburgh 5:2 a už jen jedno vítězství dělí Flyers v NHL od postupu do 2. kola play off. Anaheim s Lukášem Dostálem v brance vyhrál divokou přestřelku v Edmontonu 6:4 a sérii vyrovnal na 1:1.
Osmadvacetiletý Vladař se poprvé ve vyřazovacích bojích představil na domácím ledě a inkasoval už v 5. minutě. Při početní převaze Penguins se střelecky prosadil Jevgenij Malkin. Dal 15. gól proti Flyers během play off a dorovnal rekordmany Sidneyho Crosbyho a Waynea Gretzkého v počtu branek vstřelených Philadelphii.
„Když jste v takové situaci jako my, už není prostor na další chyby. To je realita. Potřebujeme vyhrávat a na to se teď musíme soustředit,“ řekl kapitán Penguins Crosby, který si u Malkinova gólu připsal asistenci. Celkově má v play off už 202 bodů a v historických tabulkách NHL se posunul před Jaromíra Jágra na páté místo.
Domácí zlomili zápas ve druhé třetině, dali tři góly během šesti minut a otočili na 3:1. Skórovali Trevor Zegras, Rasmus Ristolainen a Nick Seeler. U Zegrasovy branky asistoval i devatenáctiletý Porter Martone, jenž bodoval i ve třetím zápase série, což se mu podařilo jako čtvrtému nováčkovi NHL za posledních 25 let. Před ním to dokázali jen Kirby Dach, Patrik Laine a právě Crosby.
Jiskru naděje pro Pittsburgh přinesla další přesilová hra, kterou v 50. minutě zúročil zkušený zadák Erik Karlsson. Vladař, udržující v letošních vyřazovacích bojích úspěšnost zákroků nad 94 procenty, už další puk za záda nepustil, naopak jeho spoluhráči se prosadili ještě dvakrát a jsou blízko postupu do čtvrtfinále. To by se Philadelphii podařilo poprvé od roku 2020.
Anaheim uspěl i bez Gudase
Dostál inkasoval čtyřikrát z 33 střel hokejistů Oilers. Poprvé ho v 9. minutě překonal Leon Draisaitl. Ducks to motivovalo k velkému obratu a v 26. minutě už vedli o dva góly. Snížit na 2:3 se po polovině utkání podařilo obránci Connoru Murphymu, jenže dvougólový náskok vrátil hostům Ryan Poehling. Po Zachovi Hymanovi vyrovnal na 4:4 v čase 53:51 debutující německý útočník Josh Samanski. O prvním úspěchu Ducks v sérii i první Dostálově výhře v kariéře v play off rozhodl svým druhým gólem večera Cutter Gauthier. Poehling pečetil výsledek do prázdné branky.
V sestavě Anaheimu chyběl kapitán Radko Gudas, jehož trápí zranění v dolní části těla.
Souboj mezi Minnesotou a Dallasem se protáhl do druhého prodloužení a nakonec ho ovládli Stars 4:3. V sérii tak tým s Radkem Faksou vede 2:1. Český útočník odehrál téměř 19 minut, zblokoval pět střel a zapsal dva hity.
Dallas vedl ve 14. minutě 2:0 po gólech Mikko Rantanena a Jasona Robertsona, jenže ve druhé třetině Minnesota skóre otočila na 3:2. Do prodloužení poslal zápas při přesilovce Matt Duchene, a když prvních nastavených 20 minut nerozhodlo, stal se v čase 92:10 hrdinou v další početní převaze Wyatt Johnston. V sérii skóroval již potřetí, celkově si v play off připsal dvaadvacetiletý útočník už šestý vítězný gól.