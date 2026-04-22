Střepy štěstí v Coloradu. Nadšení fanoušci rozbili plexisklo, Nečas po hitu asistoval
Podruhé nemělo snadnou cestu, ale podruhé došlo k vytyčenému cíli. Colorado v play off zvládlo další těsnou bitvu s Los Angeles a po výhře 2:1 v prodloužení vede v sérii 2:0 na zápasy. Druhé utkání kuriózně přerušila na zhruba osmnáct minut výměna prasklého plexiskla za střídačkou hostů. „Po trestném střílení tam byl chlápek, který do toho pořád strkal. Otočil jsem se, když mě to párkrát praštilo, a pak to prasklo,“ popisoval po utkání kouč Kings D. J. Smith.
Mohl to být jeden z momentů, které rozhodli o výsledku zápasu. Quinton Byfield ve druhé třetině pláchl obraně Colorada v oslabení a sudí po zákroku Calea Makara nařídili trestné střílení. Stav utkání byl 0:0, Byfield vytasil proti brankáři Scottu Wedgewoodovi bekhendový blafák, jenže gólman Avalanche se natáhl a lapačkou zasáhl.
„Tohle je nejzábavnější hokej, jaký jsem kdy hrál. Hrajete pod tlakem. V průběhu kariéry jsem se psychicky zocelil, abych se udržel v téhle lize. Teď mám pocit, že play off je to, proč jsem na sebe vytvářel tlak, abych se sem dostal,“ popisoval po utkání Wedgewood.
Jeho zákrok proti trestnému střílení odstartoval mezi fanoušky vlnu nadšení. Za střídačkou hostů dokonce dosáhla na takovou úroveň, že to nezvládl jeden z panelů plexiskla. Fandové nadšeně bušili do hrazení, až se roztříštilo a střepy zasypaly hráče Los Angeles. Kapitán Kings Anže Kopitar vyklepával sklo zpoza dresu a z kalhot, s čímž mu pomáhal i hlavní sudí T. J. Luxmore, hlavní spršku schytal trenér D. J. Smith.
„Nikdy jsem nic takového nezažil. Občas to vidíte po střelách a hitech v rohu hřiště. Ale nikdy jsem neviděl něco takového. Bylo to tu hlasité, když Wedgy vytáhl ten zákrok. Fanoušci z toho byli asi moc nadšení,“ popisoval domácí kapitán Gabriel Landeskog.
Už tak dlouhý zápas se kvůli výměně plexiskla protáhl zhruba o dalších 18 minut. Hráči kroužili po ledě, zatímco pracovníci arény zametali střepy a nasazovali nový plát plexiskla. Trenér Smith se po návratu na lavičku kurióznímu zdržení smál.
„Druhá třetina působila, jako by trvala tři hodiny. Nic s tím ale nenaděláte, musíte si s tím poradit. Musím říct, že všichni odvedli dobrou práci a opravili to, jak nejrychleji šlo. Nestává se to každý den,“ vykládal po utkání Landeskog.
Sám měl zásadní podíl na tom, že Avalanche urvali i druhý zápas v sérii. Los Angeles otevřelo skóre duelu až v 54. minutě po přesilovkové trefě Artěmije Panarina. Tři a půl minuty před sirénou však srovnal kapitán domácích po krásné přihrávce Martina Nečase. „Já byl ve správnou chvíli na správném místě a Marty to udělal skvěle,“ popisoval Landeskog, který po šikovné přihrávce stál před odkrytou brankou.
V průběhu zápasu přitom mohli mít domácí o Nečase strach. Elitní český útočník schytal na středu hřiště ostrý hit od Mikeyho Andersona a na chvíli z utkání odstoupil. V klíčovou chvíli už byl ovšem zpátky. „Je v pohodě. Chvíli zůstal ležet na ledě a prohlídka je povinná. Koukli na něj a mohl se vrátit. Cítí se dobře,“ uklidňoval po utkání kouč Jared Bednar.
Jeho tým urval druhou výhru v prodloužení, když Nicolas Roy před brankovištěm pohotově dometl volný puk za Antona Forsberga. Avalanche zvládli další vyrovnaný duel a po druhém výsledku 2:1 pojedou na led soupeře v ideální pozici.
„Odehráli jsme dva dobré zápasy. Ještě tři a půl minuty před koncem jsme vedli. Musíme to dokázat dotáhnout. Měli jsme dobré šance, v prodloužení jsme měli momentum. A pak jeden špatný odraz skončí v brance. Každý v tomhle týmu hraje tvrdě a musíme najít způsob, jak vyhrát,“ velel před pokračováním série trenér Smith. Hrát se bude znovu v noci ze čtvrtka na pátek.