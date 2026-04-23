Terminátor Faksa hrdinou! Tohle jen tak neuvidíte. Fanoušci na nohou do jedné ráno
Jejich zápas vstoupí do dějin jako 84. nejdelší duel v historii NHL. Nabitý souboj prvního kola mezi Minnesotou a Dallasem musel po přesunu na hřiště Wild doznat rozuzlení až v čase 92:10. Perfektní tečí o vítězství hostů 4:3 v prodloužení rozhodl Wyatt Johnston, obří podíl na úspěchu měl ovšem také jeho český kumpán Radek Faksa. V první třetině nastavení předvedl v oslabení heroický kousek po ztrátě hokejky. Stars se ubránili nejhoršímu, aby těsně před úderem jedné hodiny ranní slavili.
Faksa coby tradiční součást oslabení Dallasu zkoušel zastavit největší hvězdy soupeře. Jenže v 76. minutě protahovaného utkání se dostal do potíží a čelil nesmírně náročné výzvě. V početní nevýhodě přišel o hůl, pro důležité náčiní se navíc nemohl vydat ani na střídačku, jelikož byla na vzdálenější straně hřiště.
Rodák z Vítkova tak bojoval proti přesile pouze vlastním tělem. Nejprve perfektním reflexem zablokoval bruslí ostrou ránu Quinna Hughese od modré čáry, ale tím tlak domácích neustal. Faksa tak musel přidat na konci velmi dlouhého střídání ještě jeden zákrok z fotbalové kategorie, když placírkou posunul kotouč na spoluhráče, který už znavený Dallas osvobodil.
Čechovu práci ocenil i brankář Jake Oettinger, majitel 28 zákroků. „Jsem na kluky nesmírně pyšný, ale hlavně na ty, kteří dnes hráli v oslabení. Měli jsme jich hodně. Bylo tam několik zásadních momentů a bloků. Každý ze sebe musel vydat vše. Velké vítězství,“ pravil sedmadvacetiletý maskovaný muž.
Stars se ubránili nejtěžšímu momentu, pak už spřádali vlastní plány na rozhodnutí. Český centr Faksa k němu měl blízko hned v úvodu druhé třetiny prodloužení, nicméně šancí u levé tyčky pohrdnul. Dallas proto vysvobodil až Johnston, když si našel letící kotouč z hole přesilovkového dispečera Mira Heiskanena.
Časomíra se zastavila na údaji 92:10 a zápas se zařadil mezi devadesát nejdelších soubojů v rámci NHL. Mimochodem právě tyto dva týmy spolu před třemi lety svedly téměř na chlup stejně dlouhou bitvu. Tehdy slavila pro změnu Minnesota zásluhou Ryana Hartmana ještě o deset sekund později.
Vítězství Dallasu znamená, že v sérii prvního kola odskočil do vedení 2:1 na zápasy. V Saint Paul se ovšem mohou spolehnout na to, že fanoušci Wild nepoleví a za svým mužstvem budou nadále stát. V průběhu třetího utkání většina z diváků zůstávala během prodloužení na nohou, aby do jedné hodiny ranní čekala na rozuzlení napínavé tahanice. O to utrápenější byly jejich výrazy po Johnstonově zásahu.
„Osobně jsem se snažil zůstat soustředěný, abych měl čistou mysl. Samozřejmě nejste zvyklí být koncentrovaní po tak dlouhou dobu. Mám různé psychologické hry, které mi pomáhají. Myslím, že se to povedlo. Bylo to vysilující, musíme si odpočinout,“ hlásil gólman vítězů Oettinger.