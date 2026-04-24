Předplatné

Pastrňák se Zachou u porážky Bostonu. Nečas míří za postupem, mečbol má i Carolina

David Pastrňák s Pavlem Zachou nezabránili prohře s Buffalem
David Pastrňák s Pavlem Zachou nezabránili prohře s Buffalem
Boston srovnal sérii s Buffalem
Boston srovnal sérii s Buffalem
Martin Nečas v akci.
Martin Nečas v akci.
Martin Nečas v akci.
Martin Nečas v akci.
7
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Hokejisté Bostonu ve třetím zápase prvního kola play off NHL podlehli Buffalu 1:3 a v sérii prohrávají 1:2 na zápasy. David Pastrňák ani Pavel Zacha v prvním domácím duelu série nebodovali.

Bruins po gólu Tannera Jeannota z 24. minuty vedli 1:0 a těsně před polovinou zápasu měli ideální příležitost svůj náskok zdvojnásobit. Viktor Arvidsson ale neproměnil trestné střílení a Buffalo jeho zaváhání potrestalo.

Minutu po zahozeném samostatném nájezdu srovnal Bowen Byram a v úvodu třetí třetiny otočil skóre zápasu Alex Tuch. V závěru pak pečetil druhou výhru Sabres v sérii Noah Östlund, který trefil odkrytou branku Bostonu. Dvaadvacetiletý švédský útočník ozdobil svůj první zápas v play off NHL bilancí 1+1.

K postupu do druhého kola má nakročeno Carolina, která porazila Ottawu 2:1 a v sérii se ujala vedení 3:0 na zápasy. Vítězný gól utkání vstřelil v závěru druhé třetiny útočník Jackson Blake.

NHL - Play-off - 2025/2026

LIVE
Stav série: 1:2
13Detail
LIVE
Stav série: 0:3
12Detail
LIVE
Stav série: 0:3
24Detail

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů