Pastrňák se Zachou u porážky Bostonu. Nečas míří za postupem, mečbol má i Carolina
Hokejisté Bostonu ve třetím zápase prvního kola play off NHL podlehli Buffalu 1:3 a v sérii prohrávají 1:2 na zápasy. David Pastrňák ani Pavel Zacha v prvním domácím duelu série nebodovali.
Bruins po gólu Tannera Jeannota z 24. minuty vedli 1:0 a těsně před polovinou zápasu měli ideální příležitost svůj náskok zdvojnásobit. Viktor Arvidsson ale neproměnil trestné střílení a Buffalo jeho zaváhání potrestalo.
Minutu po zahozeném samostatném nájezdu srovnal Bowen Byram a v úvodu třetí třetiny otočil skóre zápasu Alex Tuch. V závěru pak pečetil druhou výhru Sabres v sérii Noah Östlund, který trefil odkrytou branku Bostonu. Dvaadvacetiletý švédský útočník ozdobil svůj první zápas v play off NHL bilancí 1+1.
K postupu do druhého kola má nakročeno Carolina, která porazila Ottawu 2:1 a v sérii se ujala vedení 3:0 na zápasy. Vítězný gól utkání vstřelil v závěru druhé třetiny útočník Jackson Blake.