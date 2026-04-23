Velká rvačka nakopla Flyers, Crosby dostal trest za simulování. Cirkus, řekla hvězda
Sidney Crosby označil druhou třetinu za cirkus. Jeho spoluhráč Bryan Rust ji přirovnal k wrestlingu a tvrdil, že ho jeden ze soupeřů chtěl kopnout. Trenér poražených Penguins Dan Muse uvedl, že hromadná mela změnila průběh utkání, a kritizoval rozhodčí. Na trestnou lavici usedlo všech deset hráčů, kteří byli na ledě. Nová dynamika, vyvolaná rvačkou, nakopla Philadelphii k vítězství 5:2, čímž si Flyers zajistili v sérii prvního kola bojů o Stanley Cup pohodlné vedení 3:0 na zápasy.
Od začátku první třetiny vedli hosté z Pittsbughu 1:0. Nic moc zásadního se nedělo. Zhruba čtyři a půl minuty po zahájení druhé části však Bitva o Pensylvánii začala naplňovat význam svého názvu. Travis Konecny z Flyers praštil u brankoviště Bryana Rusta, ten ho srazil a začal mu tlačit hlavu na led.
„Dostal jsem od něj loktem, trochu ho zablokoval a složil. Snažil se mě pak kopnout. Vyměnili jsme si pár ran. Nevím, proč jsem dostal dvě minuty navíc,“ divil se Rust. „Ve druhé třetině se zápas proměnil v něco jako zápas WWE. To je povzbudilo a dokázali toho využít,“ dodal.
Konecny po utkání tvrdil, že o žádném kopnutí neví. „Pamatuju si jen, že jsem ležel vespod a na sobě měl rozhodčího. Budu se muset podívat na záznam, ale nic konkrétního si nevybavuju,“ povídal. Jakmile se zvedl z ledu, shodil rukavice a hledal někoho dalšího na souboj. Čároví mu v tom však zabránili. Do hromadné potyčky se pak zapojilo všech deset hráčů na ledě. Do jednoho skončili na trestných lavicích.
Karlsson nechápal: To jsem nezažil
„Přitom já jsem nic neudělal,“ bránil se Erik Karlsson z Penguins, který dostal menší trest za hrubost. „Prostě se rozhodli poslat na trestnou lavici všechny, kdo byli na ledě, což jsem za 17 let v NHL ještě nezažil. Škoda. Víc to prospělo jim než nám. Úplně nevím, co se stalo,“ přemítal švédský bek.
„Trochu se to proměnilo v cirkus,“ poznamenal Sidney Crosby. „Nejsem si jistý, proč se rozhodli poslat za katr po pěti hráčích z každé strany. Měl jsem pocit, že tím načerpali energii a získali výhodu na svou stranu,“ řekl.
Rozhodčí rozdali 22 trestných minut, Rustovi udělili dvě navíc, takže Flyers šli do přesilovky. Trevor Zegras ránou bez přípravy vyrovnal a vyrazil k trestné lavici, kde jásala pětice vyloučených hráčů Philadelphie, natěsnaných v malém prostoru jak sardinky. „Bylo jich tam hodně a napadlo mě, že budou skákat radostí. Řekl jsem si, že pokud dám gól, pojedu rovnou k nim,“ přiznal Zegras, který v play off skóroval poprvé v kariéře.
Hlediště bylo v extázi, ale nic nevystihlo vítězství Flyers ve třetím dějství líp než tenhle obrázek. Kouč Penguins Muse pravil, že tady se zlomil celý zápas. „Předtím došlo ke strkanici, dostali jsme trest, který všechno obrátil. Trvalo pak dlouho, než se věci daly zase do pořádku…Ale nebudu se vymlouvat. Je dost věcí, které potřebujeme zlepšit. Tohle však rozhodně poznamenalo druhou třetinu a vlastně celý zápas,“ uvedl.
Jen o necelé čtyři minuty později se Flyers ujali vedení trefou obránce Rasmuse Ristolainena, který za 13 let kariéry hraje play off vůbec poprvé. Dvě minuty po něm zvýšil na 3:1 další zadák Nick Seeler a fanoušci i hráči byli jak u vytržení.
Crosbyho první trest za simulování
Kouč hostů Muse se pozastavil rovněž nad situací, k níž došlo už na konci první části. Garnet Hathaway z Philadelphie před vhazováním v pásmu domácích lehce máchnul hokejkou dozadu a zasáhl Crosbyho do obličeje. Kapitán Pittsburghu prudce zaklonil hlavu a dramaticky se skácel na led. Rozhodčí vyloučili Hathawaye za nebezpečnou hru vysokou holí a Crosbyho za simulování, což vyvolalo další bouřlivé reakce publika.
Hathaway se po zápase odmítl k incidentu vyjádřit. Crosby dostal první trest za takový prohřešek v kariéře, což neváhal zdůraznit ani trenér Penguins. „Celou sezonu jsme nebyli ani jednou vyloučeni za simulování. Sidney Crosby nebyl ani jednou vyloučen za simulování celých 21 let. Dostal holí do obličeje, ven šli oba. S tím silně nesouhlasím. Dosud jsme za něco takového nedostali trest ani jednou. Nikdo z našeho týmu. Do série jsme nešli, abychom s tím teď začínali. Naši kluci v tom odvedli dobrou práci a Sid nic nepřihrává,“ protestoval Muse.
Flyers hráli první zápas play off doma přesně po osmi letech, mezitím ho zažili jen jednou v bublině. Dav v oranžových dresech si to náležitě užil. Během třetího utkání série fanoušci nadávali Crosbymu i týmu Pittsburghu, mnohdy vulgárně. Maskot Gritty v jednu chvíli „napadl“ maskota Penguins a poté, co shodil jeho figurínu z tribuny do spodní části hlediště, diváci si s ní pohráli, než ji odnesli pořadatelé. „Je skvělé hrát v takové atmosféře. Cítíte tu vášeň; to vzrušení. Narazíte do skla a lidi jsou nadšení,“ chválil publikum Hathaway.“
Kouč Rick Tocchet působil jako útočník ve Flyers 11 sezón, v sedmi z nich hráli v play off. Pod jeho velením schází Philly k postupu jedna výhra. „Máme před sebou ještě dlouhou cestu. Nejtěžší zápas je ten další. Nechci propadat nostalgii s diváky. Byli skvělí. Nechápejte mě špatně. Mám radost za kluky. Ale jak jsem řekl, zítra se vracíme do práce,“ krotil emoce.
Penguins vědí, že nemají kam uhnout. Další porážka by znamenala vyřazení. „Hrajeme proti týmu, který jede na plné obrátky, dělá všechno správně a dostává všechny šance, všechno štěstí, které si zaslouží. Musíme najít způsob, jak zařídit, aby to platilo i pro nás. Zatím se nám to nedařilo. Uvidíme, z čeho jsme stavění, a co dokážeme. Bude to všechno, nebo nic,“ shrnul Erik Karlsson.