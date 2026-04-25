Noc českých brankářů v NHL! Vejmelka, Dostál i Dobeš vychytali výhry, Hertl smutní
Karel Vejmelka zastavil v 1. kole play off NHL hokejistům Vegas třicet střel, dovedl Utah k výhře 4:2 a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Jakub Dobeš pomohl patnácti zákroky k vítězství Montrealu 3:2 v prodloužení nad Tampou Bay. Utah a Montreal vedou v sérii 2:1. Stejným poměrem vede v sérii díky výhře 7:4 nad Edmontonem i Anaheim s Lukášem Dostálem.
Utah vedl už v polovině zápasu 4:0. V úvodní třetině skórovali MacKenzie Weegar a Dylan Guenther, jenž využil přesilovou hru. Náskok domácích zvýšil po první přestávce dvěma trefami Lawson Crouse.
Vejmelku připravil o čisté konto Jack Eichel z dorážky v čase 33:20. Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě přestřílel soupeře 32:12. Ze své převahy vytěžil ještě jeden gól, kterým Nic Dowd zdramatizoval v 57. minutě závěr zápasu.
Skóre v Montrealu otevřel domácí útočník Alexandre Texier. Hosté brzy odpověděli, když z přesilové hry vyrovnal Brayden Point. O obrat se postaral v úvodu prostřední třetiny Brandon Hagel, který překonal Dobeše v sérii už počtvrté. Ve 33. minutě ale opět platil nerozhodný stav, který zařídil Kirby Dach.
I třetí zápas v sérii rozhodlo prodloužení. Trvalo jen dvě minuty a devět sekund. Druhý bod zajistil Canadiens obránce Lane Hutson, který tvrdě vypálil zpoza pravého kruhu a puk si našel cestu do branky po odrazu od horní tyčky.