Vladař u prohry, Philadelphia první mečbol neproměnila. Faksův Dallas podlehl Minnesotě
Daniel Vladař neodvrátil v 1. kole play off NHL sedmnácti zákroky prohru hokejistů Philadelphie 2:4 s Pittsburghem. Flyers jsou ale stále ve výhodné pozici, vedou 3:1 na zápasy. Prvním postupujícím týmem je Carolina, která vyhrála v Ottawě 4:2 a sérii ovládla 4:0. Dallas s Radkem Faksou v sestavě podlehl v Minnesotě 2:3 v prodloužení. Domácí výhrou vyrovnali sérii na 2:2.
Start Vladaře, který v prvních třech zápasech chytal s úspěšností 94,6 procenta, byl nejistý. Český gólman sice poslední zápas dochytal, ale v jeho závěru měl po kolizi s Bryanem Rustem problémy s rukou. Dostal proto dva dny volna, aby se stihl dát dohromady.
Skóre otevřel kapitán Pittsburghu Sidney Crosby, který v 15. minutě využil pohotovou střelou z mezikruží přesilovou hru. V úvodu druhé třetiny zvýšil Rickard Rakell, který u zadního mantinelu napadal rozehrávku Vladaře, získal puk a rychle jej zasunul do prázdné branky.
Philadelphia v závěru prostřední třetiny snížila po rychlé kombinaci, kterou zakončili na hranici brankoviště Denver Barkey. Tvrdou ranou z mezikruží ale kontroval ve 45. minutě obránce Pittsburghu Kris Letang. Rychle ještě odpověděl Travis Konecny. Flyers, kteří soupeře přestříleli 30:21, ale vyrovnat nestihli. První výhru Penguins v sérii pojistil Connor Dewar při hře domácích bez gólmana.
Na první branku se v Ottawě čekalo až do 36. minuty, ve které se prosadil útočník Caroliny Taylor Hall. Ještě ve druhé třetině kontroval z přesilové hry Drake Batherson. Hosty nasměroval k výhře v 50. minutě Logan Stankoven, který skóroval v každém ze čtyř utkání série. Postup zpečetil dvěma góly při risku domácích bez gólmana Sebastian Aho. Poprvé za stavu 2:1 a podruhé po trefě Dylana Cozense na 2:3.
Dallas vedl 1:0 a 2:1 trefami z přesilových her, které využili Jason Robertson a Miro Heiskanen. Na straně Minnesoty se prosadili Brock Faber a Marcus Foligno, který vyrovnal v 55. minutě na 2:2. Zápas rozhodl v čase 79:31 tečí domácí útočník Matt Boldy.