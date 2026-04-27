Colorado s Nečasem smetlo LA a je v dalším kole. Montreal s Dobešem padl, debakl Bostonu
Hokejisté Colorada jsou druhým týmem, který si v play off NHL zajistil postup do druhého kola. Avalanche i díky asistenci Martina Nečase porazili Los Angeles 5:1 a sérii prvního kola ovládli jasně 4:0 na zápasy. Montreal s Jakubem Dobešem v brance podlehl Tampě Bay 2:3 a přišel o těsný náskok. Lightning srovnali stav série na 2:2. Boston doma dostal příděl od Buffala 1:6 a je krok o vyřazení.
Nečas si připsal druhý bod v play off až v závěru, kdy při risku domácích bez brankáře našel skórujícího Nathana MacKinnona a pomohl tak uzavřít skóre na konečných 5:1.
MacKinnon se pod výhru podepsal dvěma góly a asistencí a i díky němu Colorado pečetilo postup do druhého kola v nejkratším možném termínu. Avalanche navázali na Carolinu, která také prosvištěla úvodní sérií ve čtyřech zápasech.
Montreal na vlastním ledě vedl 2:0, Tampa ale dokázala průběh zápasu otočit. Kontaktní branku dal v závěru druhé třetiny Jake Guentzel a obrat ve třetím dějství dvěma góly dokončil Brandon Hagel.
Kanadský útočník je v dosavadním průběhu série hlavním tahounem Lightning. Střelecky se prosadil ve všech čtyřech zápasech a se šesti góly a sedmi body vládne produktivitě i kanonýrům vyřazovacích bojů.
Dobeš v utkání zlikvidoval 17 střeleckých pokusů a chytal s úspěšností 85 procent, na Hagela ale stále hledá recept marně. Kanonýrovi Lightning na šest branek v sérii stačilo pouhých devět střel na branku.
Boston ztratil i druhý domácí zápas s Buffalem a v sérii prohrává 1:3. Sabres na jejich ledě zvítězili po vydařené úvodní třetině vysoko 6:1 a v příštím duelu mohou doma rozhodnout o postupu. Zámořská sezona by tak skončila českým útočníkům Davidu Pastrňákovi i Pavlu Zachovi.