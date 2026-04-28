Vladař dostal opět kuriózní gól a nevyužil mečbol, Vejmelka padl s Hertlovým Vegas
Philadelphia s Danielem Vladařem v brance prohrála v 1. kole play off NHL v Pittsburghu 2:3. Nevyužila druhý mečbol a v sérii vede už jen 3:2. Utah s českým brankářem Karlem Vejmelkou utrpěl porážku 4:5 po prodloužení proti Tomáši Hertlovi z Las Vegas.
Osmadvacetiletý český gólman inkasoval třikrát z 21 střel. Poprvé už v 3. minutě utkání, když fanoušky domácích Penguins potěšil Švéd Elmer Söderblom.
Do dvoubrankového vedení poslal Pittsburgh v čase 23:17 Connor Dewar. Jenže Philadelphia zareagovala hned o dvanáct sekund později, když se při svém prvním startu v rámci vyřazovacích bojů gólově prosadil dvaadvacetiletý Alex Bump. A srovnáno na 2:2 bylo na začátku 36. minuty poté, co se z levé strany i díky jemné teči bránícího Erika Karlssona trefil obránce Flyers Travis Sanheim.
Pittsburgh rozhodl o vítězství ještě v druhé třetině, kdy si kuriozní vítězný gól a druhý zásah v sérii připsal veterán Kris Letang. Ten nahodil kotouč na branku od modré čáry, puk se odrazil od zadního mantinelu zpátky do brankoviště, kde si ho nic netušící Vladař sám srazil nohou za brankovou čáru.
Penguins, za které měl dvě asistence při své jubilejní 100. výhře v play off NHL kapitán Sidney Crosby, odvrátili vítězstvím 3:2 i napodruhé konec sezony.
Utah s brankářem Karlem Vejmelkou mohl odskočit do vedení 3:1 na zápasy, ale s Las Vegas padl 4:5 po prodloužení.