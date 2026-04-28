Chmelař o NHL i luxusním životě u Rangers: Jak jsem se popral, schválili mi přezdívku
Český hokej si při dnešní konkurenci musí vážit každého našince v NHL. Mezi absolutní smetánku se dnes dostanou nejšikovnější z nejtalentovanějších a pak nevelký počet dříčů s perfektním charakterem a patřičnými fyzickými parametry. K nim rozhodně patří útočník Jaroslav Chmelař. Kdyby ne, nedostane takový prostor u slovutných New York Rangers.
Dvaadvacetiletý bezmála dvoumetrový a metrákový chasník si v sezoně vysloužil 28 startů za organizaci z Manhattanu. Pro deník Sport a web iSport vypráví své zážitky mezi slavnými. „Pokud můj příběh bude někoho inspirovat ve smyslu, že i z malého města se můžete dostat do nejlepší ligy na světě, budu jedině rád. Recept je prostý: tvrdá práce,“ říká rodák z Nového Města nad Metují.
Kdyby vám někdo před sezonou řekl, že si za Rangers jakožto hráč farmářského Hartfordu zahrajete bezmála třicet zápasů, bral byste to?
„Bral bych to všema deseti. Mým cílem bylo tvrdě makat v Hartfordu a podívat se do NHL. Věděl jsem, že Rangers měli velké ambice, minimálně hrát play off. Na papíře mančaft vypadal skvěle. Zároveň jsem věděl, že se nebojí pár kluků během roku vytáhnout nahoru a vyzkoušet si je. Měl jsem před sebou vidinu, že když budu dřít dole, mohl bych mít šanci se nahoru podívat. Ale určitě by mě nenapadlo, že dostanu skoro třicet zápasů. Byla to skvělá zkušenost, za kterou jsem strašně vděčný. Vyloženě jsem si užil každou vteřinu.“
Cítíte, že jste vybojovanou příležitost využil beze zbytku a podal maximum možného?
„Myslím, že jo. Pravda, měl jsem tam během prosince slabší moment, kdy jsem nebyl sám se sebou spokojený. Dostal jsem od Rangers druhý call up, ale zasekl jsem se trochu v hlavě. Soustředil jsem se na špatné věci, které nemůžete v danou chvíli ovlivnit. Jako je prostor na ledě a podobně. Návrat do Hartfordu jsem bral těžce. Cítil jsem, že se mi v Rangers nepodařilo předvést, co umím, a pořád se mi hlavou honily myšlenky, že další šance už nemusí přijít. Zároveň jsem si nebyl jistý, jak to vnímali oni. Potřeboval jsem změnit mindset pro případ dalšího povolání nahoru. Snažil jsem se makat, co to šlo, aby mi ještě jednou zavolali.“
Což se stalo. Hlavu jste měl nastavenou výborně, zůstal jste až do konce sezony u Rangers.
„Umanul jsem si, že dolů už nepůjdu. Bral jsem to den po dni s tím, že na tréninku i v zápase musím odvést maximum možného. Všechno, co v sobě mám. V kabině tehdy panovalo zklamání z průběhu sezony a já si vytyčil, že musím udělat něco, aby se nálada v ní zlepšila.“
Pomohla mentální koučka
Kudy jste na to šel? Někdo vám poradil?
„S přítelkyní probírám úplně všechno, takže i tohle. Jakmile mě poslali podruhé dolů, hlavu jsem měl zaneřáděnou špatnými myšlenkami.