Pastrňák odmítl konec sezony! Rozhodl o výhře Bostonu, slaví také Minnesota

David Pastrňák rozhodl o výhře Bostonu nad Buffalem v prodloužení a odmítl konec sezonyZdroj: ČTK / AP / Jeffrey T. Barnes
iSport.cz, ČTK
Český hokejový útočník David Pastrňák gólem v prodloužení vystřelil Bostonu výhru 2:1 nad Buffalem a pomohl snížit stav série prvního kola play off NHL na 2:3 na zápasy. Vyhrála také Minnesota, která v pátém duelu série porazila Dallas 4:2.

Boston, který v Buffalu odvracel konec sezony, od čtvrté minuty prohrával, ve druhé třetině ale zásluhou Eliase Lindholma srovnal a zápas za stavu 1:1 dovedl do prodloužení.

V tom po necelých deseti minutách rozhodl nejproduktivnější hráč týmu Pastrňák. který v samostatném úniku vymíchal brankáře Alexe Lyona a svým šestým bodem v play off vrátil sérii zpět do Bostonu.

Minnesota rozhodla třetí zápas série na přelomu druhé a třetí třetiny, kdy vstřelila dvě branky a odskočila do trháku, který už Dallas nedokázal dotáhnout. Stars před domácími fanoušky zásluhou Jasona Robertsona snížili, Kirill Kaprizov ale gólem do prázdné branky pečetil důležité vítězství Wild.

