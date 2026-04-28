Vladař v roli smolaře: bláznivý odraz. Takové si musíte zasloužit, řekl kouč soupeře
Vyhrabali se z dvougólové ztráty, ale zápas smolně ztratili. Flyers v brance s českým gólmanem Danielem Vladařem podlehli Pittsburghu po šíleném odrazu od zadního mantinelu. „Vždycky můžete udělat něco o trochu líp. Oni se dočkali takového odrazu, šťastný moment pro ně. Byli šťastnější tým,“ vykládal po utkání Vladař, který si neposedný puk nešťastně sám srazil do branky. Se spoluhráči se potřetí pokusí ukončit sérii ve středu v noci na domácím ledě.
Podobný gól se často nevidí. Kris Letang v závěru druhé třetiny zápasu mezi Pittsbugrhem a Philadelphií nastřeloval puk od modré čáry na branku. Kotouč letěl vedle, Daniel Vladař se po něm jen marně natahoval.
Kus gumy mu vzápětí nadělal pořádné problémy. Od zadního mantinelu se překvapivě odrazil kolem bližší tyčky zpátky, zezadu trefil levou nohu brankáře, posléze pravou a doklouzal až za brankovou čáru. Vladař se jen marně rozhlížel, co se právě stalo.
„Nevím, co vám odpovědět,“ přiznal český gólman, když padla otázka na kuriózní trefu. „Byl to prostě nešťastný odraz, abych byl upřímný. U každého gólu můžete udělat něco líp a je jedno, jestli je to odraz od mantinelu, nebo únik dva na nikoho,“ uvědomoval si.
Díky šťastné trefě odskočili Penguins do vedení 3:2 a výsledek uhájili. Flyers za celou třetí třetinu nenašli způsob, jak rozdíl smazat. „Po šancích, které jsem měl ve druhé třetině, nemůžu uvěřit, že zrovna tohle skončilo v brance. Snažil jsem se vystřelit, bláznivě se to odrazilo,“ vykládal po utkání autor rozhodující branky Letang.
„Vážně věřím tomu, že takové odrazy si musíte zasloužit. Odrazy jsou součástí hry, ale získáte je, když pracujete a děláte správné věci. Pak se to odráží pro vás,“ přidal svůj názor trenér Pittsburghu Dan Muse.
S týmem už byl nad propastí, Flyers vedli po úvodních třech zápasech série 3:0. Penguins ale dokázali přidat a vynutili si minimálně šestý zápas. „Daleko víc se dostáváme k naší hře, hrajeme ve větším tempu. Držíme se na puku v ofenzivě a je těžké nás bránit. V tom musíme pokračovat,“ velel po triumfu Letang.
Se spoluhráči nachystal Vladařovi druhý hořký večer. V předchozím střetnutí inkasoval Čech po špatné rozehrávce za brankou, teď si opět vybral smůlu a z jasně rozjeté série je drama. „3:0 znělo krásně, ale věděli jsme, že ještě není konec. Mají opravdu dobrý tým. To, že jsou v play off, není náhoda. To samé my. Musíme se podívat, co jsme se z tohohle zápasu naučili, a zlepšit se do příštího,“ vykládal Vladař po duelu číslo pět.
„Víme, že mají dobrý tým, veteránský tým. Vědí, co je potřeba, aby se vyhrávalo. My jsme pořád mladý tým, musíme se to naučit. Musíme se od toho odrazit a pořád se snažit hrát naši hru, ne tu jejich,“ dodal.
Flyers do pátého zápasu nastoupili bez talentovaného Rusa Matveje Mičkova. Čtvrtý nejproduktivnější hráč týmu v základní části zatím ve vyřazovací fázi nebodoval a po matných výkonech skončil jako zdravý náhradník na tribuně. Na jeho místo v sestavě naskočil Američan Alex Bump a při debutu v play off NHL se rovnou střelecky prosadil. „Snažil jsem se hrát svoji hru. Střílet, jít do branky. O tom play off je,“ prohlásil dvaadvacetiletý forvard po zápase.
Brankou nastartoval stíhací jízdu ze stavu 0:2, kterou později dokonal Travis Sanheim. Radosto oranžových barev však trvala jen dvě minuty a šest sekund. Pak přišel odraz, který rychle obletěl svět, a Flyers už další zásah nepřidali. Vladař naopak musel řešit těžkou práci a na pokračování série se naladil skvělým zákrokem proti unikajícímu Bryanu Rustovi.
„Mám z naší party dobrý pocit. Jsme sebevědomí a jdeme zápas od zápasu. Příště hrajeme doma, takže si věříme,“ prohlásil po porážce obránce Rasmus Ristolainen. Série se do Philadelphie přesune v noci ze středy na čtvrtek.