Klapkovo předsevzetí: Příští sezona musí být nejlepší v kariéře! Chci hrát jako Wilson
Hokejový obr a jeden z největších věžáků v oblasti Calgary hlásí příchod do repre. Mladý borec Adam Klapka, jenž díky výšce 203 centimetrů a rozsahu rukou dokáže v jeden moment trápit brankáře, otočit se a holí šťourat skoro na modré, má za sebou třetí sezonu v NHL. Flames pohořely, skončily třetí od konce v Západní konferenci, bylo to trápení. Nicméně 25letý pražský rodák se vytáhl ke kompletnímu ročníku, z porce 82 duelů neodehrál jen tři a stal se plnohodnotnou součástí týmu kouče Ryana Husky.
Než se v úterý po obědě vydal na sraz národního týmu do Českých Budějovic před Fortuna Hockey Games, rozpovídal se o posledních měsících v Albertě. Po loňském uhnízdění v calgarské organizaci si Adam Klapka znovu o kousek vylepšil postavení v hierarchii týmu, poprvé přeskočil v průměru desetiminutovou porci na ledě a teď se zjevil na domácí scéně, aby zabojoval o letenku na MS ve Fribourgu a Bernu. „Věříme si a doufáme, že s naší hrou, s kterou vystupujeme v NHL, máme velkou šanci se na mistrovství dostat,“ promluvil za sebe a za útočníka Rangers Jaroslava Chmelaře.
Dokázal byste jedním nebo dvěma slovy charakterizovat uplynulou sezonu Flames?
„Horská dráha.“
Výstižné. Co za ní stojí?
„Loni jsme nepostoupili do play off o jediný bod. Vzhledem k tomu v Calgary panovala velká očekávání, že to letos vyjde. Jenže už start do sezony nám nevyšel ideálně, prohráli jsme snad osm nebo devět zápasů v řadě. Nabrali jsme manko na ostatní a věděli, že se bude strašně špatně stahovat. Hodně rychle jsme se dostali do pocitu, že se sezona jen dohrává, reálně na play off pomýšlet nešlo. Časem se vyměnilo hodně lídrů, místo nich přišli noví kluci, podepsala se řada hráčů, kteří dostali šanci, a nějak se to doklepalo do konce.“
Jakmile odešel tahoun Nazem Kadri do Colorada, muselo být všem jasné, že za pochodu začíná rekonstrukce týmu, že?
„Přesně tak to bylo. Přichází přestavba, a i když momentálně nepatříme mezi top týmy, postup do play off si na podzim musíme vytyčit jako jednoznačný cíl. Kvůli tomu se hokej dělá. Potřebujeme si teď nastavit dobrou mentalitu v týmu, všechno správně poskládat, propojit a od začátku nové sezony se o play off tvrdě rvát. Nehledě na to, že budeme mít kabinu plnou mladých kluků.“