Vladař oslavil postup, Dobeš vychytal mečbol proti Tampě. Vegas otočilo s Utahem
Brankář Daniel Vladař pomohl v NHL 42 zákroky k výhře Philadelphie 1:0 v prodloužení nad Pittsburghem, vychytal druhou nulu v letošním play off a hokejisté Flyers ovládli pensylvánské derby 4:2 na zápasy. Český gólman odčinil svá zaváhání z předešlých dvou zápasů a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Utah s Karlem Vejmelkou v brance inkasoval rozhodující gól na ledě Vegas ve druhém prodloužení a ztrácí v sérii 2:3 na zápasy.
Gólman Jakub Dobeš si připsal za Montreal 38 zákroků, Canadiens porazili Tampu Bay 3:2 a stejným poměrem vedou v sérii 1. kola play off.
Středeční zápas Pittsburghu ve Philadelphii rozhodl v prvním prodloužení v čase 77:32 nahozením od modré čáry pětadvacetiletý obránce domácího týmu Cam York, jenž dal první gól v play off v kariéře. Asistenci zaznamenal ruský útočník Matvej Mičkov, který předchozí duel strávil jen na tribuně jako zdravý náhradník.
Vladař si proti Penguins připsal čisté konto ve druhém a šestém utkání série a ve vyřazovacích bojích o Stanleyův pohár má aktuálně úspěšnost zákroků 93,7 procent.
Philadelphia postoupila do dalšího kola play off poprvé od roku 2020 a změří v něm síly s vítězem Východní konference po základní části, Carolinou.
Montreal šel v Tampě rychle do vedení, když přesně po třech minutách od úvodního buly skóroval Brendan Gallagher. Za Lightning srovnal v čase 26:49 Dominic James. Jenže už o jedenáct sekund později vrátil hostům vedení Kirby Dach.
Podruhé a naposledy našel recept na rodáka z Ostravy Dobeše v 38. minutě Jake Guentzel. Vítěznou branku kanadského celku vsítil šestašedesát sekund po startu třetí periody francouzský forvard Alexandre Texier.
Už čtvrté utkání v řadě mezi Montrealem a Tampou v sérii tak skončilo shodným výsledkem 3:2.