Vladař odrovnal Crosbyho! Nepustil nic a Flyers žasli: Věděli jsme to. Český unikát
Ukázal, že slova o tom, jak je připravený nést pozici startujícího brankáře v NHL, nebyla bláhová. Daniel Vladař vyřadil Pittsburgh 42 zákroky v šestém prodlužovaném utkání série prvního kola, které rozhodlo o postupu Philadelphie výsledkem 1:0p a 4:2 na zápasy. Do této fáze se Flyers podívají po šesti letech. Čech je proti věčnému rivalovi jistil s celkovou brilantní úspěšností zásahů 93,7 %. „Chtěl jsem jen dát šanci klukům přede mnou,“ zůstával tradičně skromný hrdina za maskou.
Za stavu 3:0 na zápasy bylo všechno narýsované zjevným směrem. Jenže Penguins se kousli, sérii zdramatizovali a na ledě protivníka chtěli zprvu jednoznačnou sadu srovnat. A nebyli daleko! Po boji mohli jen smutně vydechnout, že jejich působivému hokeji přes 77 minut čelil jistý Daniel Vladař.
Osmadvacetiletý gólman za sebe nepustil žádný kotouč. „Tak nějak jsme věděli, že za něj opravdu nic neprojde. Cítili jsme, že potřebujeme akorát jednu dobrou akci, abychom zvítězili. Vladdy byl k nezastavení, čelil mnoha špičkovým šancím a prostě se za nás postavil. Nedokážu to ani správně vyjádřit,“ žasnul obránce Cam York, který v prodloužení od modré čáry zasadil rozhodující úder.
„Věřil jsem, že dřív nebo později rozhodneme. Jsem o to víc rád, že se to povedlo právě Yorkiemu. Samozřejmě jsem šťastný, co se nám v prvním kole podařilo,“ vykládal nadšený Vladař.
V sérii proti Penguins vychytal hned dvě čistá konta, přičemž v bezchybných utkáních nastřádal celkem 69 zásahů. V historii NHL zvládli dvě nuly během jediné sady jen tři další Češi: Dominik Hašek (3x), Roman Čechmánek a Petr Mrázek. Slavný Dominátor je zároveň jediným, kdo pro stejný počin potřeboval větší počet zásahů, když v ročníku 1993/94 potrápil New Jersey rovnými 100 zákroky. Nicméně Buffalo s Devils tehdy stejně vypadlo poměrem 3:4 na zápasy.
Podobný osud zastihnul Mrázka v Detroitu a Čechmánka s Philadelphií. Se dvěma čistými konty v zádech – a to dokonce dvakrát – dokázal dosud postoupit jen Hašek v ročníku 2001/02, na jehož konci Detroit získal Stanley Cup. Až teď se totožná věc povedla Vladařovi coby druhému z krajanů.
Last dance legendárního tria?
Pro Pittsburgh tím může skončit jedna významná éra. Už průnik Penguins mezi šestnáct nejlepších mančaftů byl překvapivý, ale jakmile si zajistili výhodu domácího prostředí, a navíc v prvním kole schytali v play off nepříliš zkušenou Philadelphii, mířili výš. Chtěli si dát šanci na pořádnou rozlučku tria Sidney Crosby, Kris Letang a Jevgenij Malkin, které už ve stejném složení možná pokračovat nebude.
„Je na to ještě příliš brzy. Musíme si dát pár dní, abychom všechno prodiskutovali. Nicméně teď ještě opravdu netušíme,“ odmítal poskytnout byť jediný náznak Crosby, který jako při všech předchozích zápasech ochotně předstoupil před mikrofony a diktafony novinářů.
Se svými zkušenostmi dobře věděl, že Pittsburgh zaspal začátek série, kdy dopustil ztrátu tří partií. A třebaže pak Penguins povstali, napodobit čtyři úspěšné obraty z beznadějného stavu 0:3 nedokázali. Samotný kapitán má smlouvu ještě na příští rok, v první řadě tak jde o Malkinovo rozhodnutí.
„Vůbec jsme nepřemýšleli nad tím, že bychom výsledek nemohli zvrátit. Proto tuhle partu zbožňuji, jsou prostě skvělí. Když to vezmu od startu tréninkového kempu, očekávání okolí se nikdy neshodovala s tím, co si mužstvo nastavilo vnitřně. Něčím si v sezoně prošlo, hodně si věřilo, i když nastaly komplikace. Pokaždé jsme dokázali najít cestu, jak se vzchopit a pokračovat,“ odkryl oponu hlavní trenér Penguins Dan Muse.