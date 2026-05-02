Boston končí v prvním kole play off! Pastrňákův gól nestačil, Tampa srovnala s Montrealem
Gól Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy neodvrátil prohru hokejistů Bostonu 1:4 s Buffalem a vyřazení z play off NHL. Sabres vyhráli sérii 4:2. Rozhodující sedmý zápas si vynutila Tampa Bay, která zvítězila v Montrealu 1:0 v prodloužení. Domácím nestačilo 32 zákroků Jakuba Dobeše, jenž byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.
Buffalo vedlo už ve třinácté minutě 2:0. Skóre otevřel na hranici brankovišti nepokrytý Alex Tuch a střelou zpoza levého kruhu zvýšil Mattias Samuelsson. Boston snížil v úvodu druhé třetiny. V přečíslení dva na jednoho přihrál Zacha Pastrňákovi, který se prosadil z levého kruhu střelou bez přípravy.
Hosté odpověděli ve 46. minutě trefou Zacha Bensona z mezikruží. První postup Sabres v play off NHL od roku 2007 zpečetil při risku domácích bez gólmana Josh Norris.
Boston nevyhrál proti Buffalu ani jeden ze tří domácích zápasů, v každém vstřelil jen jeden gól. Pastrňák nasbíral v sérii sedm bodů (3+4), Zacha si připsal gól a dvě přihrávky.
Všech šest zápasů Montrealu s Tampou Bay skončil o gól, z toho se čtyřikrát prodlužovalo. Poslední duel rozhodl v čase 69:03 z dorážky Gage Goncalves. Hlavním hrdinou zápasu se stal Andrej Vasilevskij, který pochytal všech třicet střel. Dvakrát jej zachránila tyč, kterou trefili Cole Caufield a Alexandre Texier.
Namále měl několikrát i Dobeš. Už ve třetí minutě nepotrestal jeho chybnou rozehrávku Yanni Gourde. Ve druhé třetině jej zastoupil Philip Danault, který zabránil jistému gólu a puk směřující do branky odpálil do bezpečí. Tyčku Dobešovy branky ještě trefili Jake Guentzel a Nikita Kučerov.