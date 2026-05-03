Philadelphia padla v Carolině 0:3. Nepomohlo ani dvacet Vladařových zákroků
Daniel Vladař neodvrátil v úvodním utkání 2. kola play off NHL dvaceti zákroky prohru hokejistů Philadelphie 0:3 na ledě Caroliny. Dvakrát překonal českého brankáře Logan Stankoven, který byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Gólman Hurricanes Frederik Andersen zastavil 19 střel a připsal si druhou nulu v letošní vyřazovací části.
Carolina vedla už v osmé minutě 2:0. Skóre otevřel v čase 1:31 Stankoven, jenž tečoval střelu od modré čáry. Náskok domácích zvýšil Jackson Blake, který se při rychlém přechodu do útočného pásma prosmýkl mezi dvěma bránícími hráči a Vladaře překonal bekhendem. Výhru pojistil Stankoven v závěru druhé třetiny střelou z mezikruží po chybné rozehrávce Philadelphie.
Carolina ještě v letošním play off neprohrála, v prvním kole si poradila s Ottawou 4:0 na zápasy. Stankoven skóroval ve všech utkáních a s šesti trefami se dělí o pozici nejlepšího střelce letošní vyřazovací části.