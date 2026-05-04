V Coloradu padlo 15 gólů, Nečas u výhry třikrát asistoval. Dobeš dovedl Montreal k postupu
Český hokejový brankář Jakub Dobeš v sedmém zápase 1. kola play off NHL pomohl Montrealu k postupové výhře 2:1 nad Tampou Bay 28 zákroky a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Útočník Martin Nečas se na úvod druhého kola třemi nahrávkami podepsal pod divokou výhru Colorada 9:6 nad Minnesotou.
Dobeš byl v klíčovém sedmém zápase na ledě Tampy Bay hlavním strůjcem vítězství Canadiens. V rozhodujícím utkání celé série se blýskl úspěšností zákroků přesahující 96,5 procenta.
Montrealu k postupu stačilo pouhých devět střel na branku. Dvě z nich z hole Nicka Suzukiho a Alexe Newhooka skončily za Andrejem Vasilevským a rozhodly o těsném vítězství kanadského celku. Montreal postoupil z prvního kola poprvé od roku 2021.
Colorado v prvním zápase konferenčního semifinále nasázelo Minnesotě devět branek a do série vstoupilo důležitou výhrou. Nečas se v divokém zápase podílel na brankách číslo jedna, tři a osm.
V první třetině český útočník během dvou minut připravil góly pro Sama Malinského a Artturiho Lehkonena a pomohl domácím získat bleskový náskok 3:0. Ve třetí části po jeho asistenci Cale Makar zvýšil na 8:6 a uklidnil tak koncovku zápasu. Nečas vylepšil svou bilanci v play off na pět asistencí. Na první přesný zásah dál čeká.