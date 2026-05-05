Philadelphia i přes čtyřicet zákroků Vladaře znovu padla s Carolinou

Daniel Vladař v akci ve druhém utkání proti Carolině
Hokejisté Philadelphie ve druhém kole play off NHL padli i ve druhém zápase na ledě Caroliny. Prohru 2:3 v prodloužení neodvrátilo ani 40 zákroků českého brankáře Daniela Vladaře.

Flyers díky dvěma trefám v rozmezí 39 sekund vedli po pěti minutách 2:0, nadějný náskok jim ale k výhře nakonec nestačil. Vladař poprvé inkasoval ještě v první třetině, kdy ho překonal Nikolaj Ehlers. O vyrovnání se pak v 52. minutě postaral po Ehlersově přihrávce Seth Jarvis.

Rozhodující moment zápasu přišel v čase 78:51, kdy za Vladaře dotlačil puk Tyler Hall. Carolina tak v play off dál zůstává neporažená. Po hladkém postupu z přes Ottawu vede v sérii nad Philadelphií už 2:0 na zápasy.

