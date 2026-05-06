Předplatné

Colorado jede a má druhý bod, v boji o Stanley Cup ještě neprohrálo. Nečas (1+1) byl vidět

Martin Nečas zapsal ve druhém zápase série s Minnesotou dva body
Martin Nečas zapsal ve druhém zápase série s Minnesotou dva bodyZdroj: ČTK
Colorado zvládlo i druhý zápas série s Minnesotou
Nathan MacKinnon se raduje z gólu
Martin Nečas v akci.
Martin Nečas v akci proti LA
Martin Nečas se spoluhráči slaví gól
6
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
NHL
Začít diskusi (0)

Martin Nečas pomohl ve 2. kole play off NHL gólem a přihrávkou k domácí výhře hokejistů Colorada 5:2 nad Minnesotou. Avalanche vedou v sérii 2:0 a ještě v letošní vyřazovací části nepohráli. Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen Nathan MacKinnon, který si připsal gól a dvě asistence.

Minnesota po předchozí porážce 6:9 vyměnila gólmany a poprvé do letošního play off zasáhl Filip Gustavsson. Inkasoval už ve třetí minutě, když jej z rychlého protiútoku překonal bekhendem z mezikruží Nečas.

Už za šest sekund vyrovnal z úniku Kirill Kaprizov. Coloradu vrátil vedení v deváté minutě Gabriel Landeskog, který v přesilové hře zakončil z prostoru před brankou rychlou kombinaci. Její součásti byl i Nečas. Český útočník nasbíral v sérii už pět bodů za gól a čtyři asistence.

Domácím vyšel i úvod prostřední třetiny, ve které zvýšil střelou z mezikruží Nicolas Roy. Další gól padl až v 54. minutě, ve které využil MacKinnon střelou bez přípravy druhou přesilovou hru týmu v zápase. Marcus Johansson ještě zdramatizoval zápas, ale vítězství Avalanche zpečetil Valerij Ničuškin při hře Minnesoty bez brankáře.

KonecLIVE
Stav série: 2:0
52

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů