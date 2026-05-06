Kouč po prvním gólu v play off chválil Nečase: Kritika mohla být oprávněná. Teď není
Od pravého mantinelu si nabruslil mezi kruhy a bekhendem procedil puk za záda brankáře Filipa Gustavssona. Český útočník Martin Nečas se ve druhém utkání proti Minnesotě trefil poprvé v play off a nasměroval Colorado na cestu k triumfu 5:2. Povedený výkon korunoval asistencí a se sedmi body (1+6) v šesti duelech je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem rozjetých Avalanche. „Jeho hra se posunula,“ chválil sedmadvacetiletého Čecha trenér Jared Bednar.
Naplno prorazil mezi největší hvězdy NHL. Martin Nečas prokazoval vysokou kvalitu od nástupu do nejlepší soutěže světa, průlom zažil v minulém ročníku, který rozdělil mezi Carolinu a Colorado. V dresu Avalanche letos poprvé dosáhl na metu sto bodů v sezoně. Přesto jste se mohli v minulosti setkat s výtkami na konto rychlonohého Čecha, když přišla řeč na výkony v play off. „Některá kritika z předešlých let mohla být oprávněná,“ připustil hlavní kouč Colorada Jared Bednar po triumfu 5:2 nad Minnesotou.
Ohledně Nečasovy hry vzápětí začal chrlit chválu. „Já a Marty jsme o tom mluvili. Ale to, že je něco pravda jeden den, neznamená, že je to pravda i ten další. Marty věnoval hodně tvrdé práce tomu, abychom mu mohli věřit v defenzivě. Je to jedna z věcí, o kterých jsme mluvili,“ rozpovídal se někdejší bek, když na pozápasové tiskové konferenci přišla řeč na produktivního Čecha a jeho představení ve vyřazovacích bojích.
„Když hrajete s Natem (MacKinnonem) a každý večer proti soupeřovým nejlepším hráčům, musím vám věřit. Jinak tam nemůžete hrát bez ohledu na to, jak jste dobří ofenzivně. On to přijal. Je důležitou částí první lajny, protože spoluhráčům hodně pomáhá. A jeho hra se posunula. Myslím, že teď je kritika neoprávněná,“ zakončil Bednar.
MacKinnon jako vystřelený z děla
S Nečasem spolupracuje druhou sezonu, vloni dopomohl Čech Coloradu pěti body (1+4) v sedmi zápasech play off. Letos začal pozvolna, proti Los Angeles bodoval jen dvakrát ve čtyřech utkáních. Na bodovou šňůru naskočil až ve druhém kole proti Minnesotě. První duel ozdobil třemi asistencemi, pak bral gól a nahrávku. S bilancí 1+6 už se přehoupl přes průměr bodu na utkání.
I díky němu vedou Avalanche nad Wild 2:0 na zápasy a porážku naposledy poznali 12. dubna, tři utkání před koncem základní části. Nečas září v elitní lajně po boku MacKinnona s Artturim Lehkonenen. Většinu pozornosti na sebe naposledy strhl hvězdný kanadský centr s dvěma góly, nahrávkou a několika tvrdými hity.
„Byl neuvěřitelný. Fyzičnost, defenzivní detaily, hlad po puku ve všech třech pásmech, rychlost, jako by byl vystřelený z děla. Byl to jeden z jeho nejlepších zápasů v play off, určitě. A není to o produktivitě. Dělá, co je potřeba, aby tým vyhrál,“ chválil Bednar lídra Nečasova útoku.
Spolu s MacKinnonem asistoval Nečas u gólu Gabriela Landeskoga v přesilové hře. Právě speciální týmy rozhodly podle obou koučů o druhém triumfu Colorada v sérii. Domácí využili dvě přesilovky, hosté ani jednu. „Při hře pět na pět jsme měli hodně dobrých věcí. Ale speciální týmy musí být lepší,“ věděl trenér Minnesoty John Hynes.
V základní části měli přitom Avalanche šesté nejhorší početní výhody v lize. „Když je to pět měsíců špatné, vaše procenta moc nevylezou. Ale od olympijské přestávky se přesilovka hodně zlepšila. Místy se mi líbila už v sérii proti Kings, byli jsme nebezpeční. Teď se mi na ní líbí všechno,“ pochvaloval si Bednar.
Jeho tým vykročil hodně sebevědomě za dalším rychlým postupem. Kings udolal ve čtyřech zápasech, proti Wild začal divočinou 9:6 a druhou výhrou 5:2. Nyní se série přesune do Minnesoty. „Sérii nevyhráváte dvěma vítězstvími, tak jsme nastavení. Uděláme nějaké změny, zlepšíme se. Víme, že v určitých oblastech musíme být lepší. Jdeme zápas po zápasu,“ velel útočník Wild Matt Boldy. Se spoluhráči bude muset najít cestu, jak zastavit našlapaného soka a fungující duo MacKinnon – Nečas. Jinak se může cesta do konferenčního finále rychle uzavřít.