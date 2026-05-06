Toronto má zvednout kontroverzní Chayka. Jeden z nejhorších tahů v historii, tvrdí expert
Nezáleželo, kdo povede Toronto Maple Leafs. Každá významná změna v klubu se vždycky setká s kritikou. „Vybírali jsme s náležitou péčí. Jsem spokojen, jak to dopadlo,“ oznámil Keith Pelley na pondělní tiskové konferenci, když představil klubovou ikonu Matse Sundina jako hlavního poradce a Johna Chayku coby nového generálního manažera. Generální ředitel vlastnické společnosti Maple Leaf Sports & Entertainment si uvědomoval, že pochybnosti se vyrojí bez ohledu, komu tým svěří. Ale tohle?
Klub údajně vybíral z 27 kandidátů, k tomuto účelu si najal agenturu. Volba padla na 36letého Johna Chayku. Známý televizní komentátor a bývalý útočník Ray Ferraro pravil: „Nic mě nemohlo omráčit víc. Tak takhle Leafs dopadli.“ Možná s otazníkem na konci věty. „Tohle se zapíše do historie jako jeden z nejhorších tahů v historii NHL,“ prohlásil někdejší obránce NHL Keith Yandle ve svém podcastu Spittin’ Chiclets.
Zkušený sportovní publicita Steve Simmons na pondělní tiskovce vznesl dotaz, proč se Pelley rozhodl pro člověka, jehož v branži nikdo nerespektuje. „Mluvíte o důkladném procesu… V posledních dnech jsem mluvil s dvaceti lidmi, kteří pracují pro NHL. Jde o jména, která všichni známe. Jen jeden podpořil Johnovo přijetí. Dalších devatenáct si myslelo, že to je ostuda. Použili výrazy jako podvodník, lhář, handlíř. Jak jste mohl dojít k jinému závěru, než jsem došel já za velmi krátkou dobu?“ zeptal se rozzlobený Simmons.
Mediálně zběhlého bosse Pelleyho otázka nezaskočila. „Museli jsme mluvit každý s jinými lidmi,“ odvětil. Novinář se nevzdal. „Vaše oznámení šokovalo celý hokejový svět!“ pravil. Pelley zopakoval svou podporu Chaykovi. Se širokým úsměvem, jako by si Simmonsovy útoky užíval. Pokud byl jeho výraz upřímný.
Chayka dělal čtyři sezony generálního manažera v Arizoně, v červenci 2020 náhle rezignoval. Odstoupil den před začátkem play off, kam Coyotes postoupili po osmi letech. Sezona se tehdy posunula kvůli covidu, smlouvu měl ještě na tři roky. Zprávy naznačovaly, že jeho vztahy s klubem narušilo, když si začal hledat práci u jiných týmů.
V lednu 2021 šéf NHL Gary Bettman vydal prohlášení, že Chayka byl suspendován do konce kalendářního roku, neboť poškodil ligu a porušil závazky ke Coyotes. NHL zjistila, že klub pod Chaykovým vedením nedbal pravidel ligy, neboť ještě před oficiálními kombinovanými testy prověřil přes 20 juniorů způsobilých pro draft. Arizona kvůli přestupku přišla dva roky po sobě o výběry v prvním kole.
Ze svých chyb jsem se poučil, tvrdí
Chayka od té doby nezastával v NHL žádnou pozici. Nyní střídá Brada Trelivinga, jenž dostal padáka 30. března. Nástup do klubu Original Six znamená víc než návrat do hokejového byznysu. „Chápu, že bude spousta otázek ohledně mé cesty, mého působení v Arizoně i období, kdy jsem byl v odstávce mimo hokej. Udělal jsem rozhodnutí, na která jsem hrdý, a taky jsem se dopustil chyb. Z nich jsem se poučil,“ řekl kdysi nejmladší generální manažer ligy.
I Pelley prohlásil, že nemá žádné obavy. „Jsem nadšený, že mohu přivítat Johna a Matse, dva skvělé hokejové mozky, které posílí náš klub. Od začátku tohoto procesu šlo o budování týmu mistrovské úrovně pro naše fanoušky a naše město. Tohle je důležitý krok k dosažení našeho cíle,“ dodal.
Na pozici generálního manažera hledal někoho, kdo by se orientoval přes data a Chayka byl v tomto ohledu svého času průkopníkem. Je lovec statistik, čísla jsou jeho stránka. Se Sundinem budou společně pracovat na tom, aby Toronto vrátili do správné dráhy.
Začal tím, že se setkal s trenérem Craigem Berubem. V klubu panuje pocit, že ho chce ne proto, že by si to zasloužil, ale že má podle kontraktu dostat ještě 6 milionů dolarů (125 milionů korun) a Leafs nechtějí platit tolik peněz někomu, kdo pro ně nepracuje. Pokračovat bude u jednoho z lídrů Austona Matthewse, kterému zbývají dva roky smlouvy, ale nedávno přiznal, že si svou budoucností v Torontu není jistý.
Chayka má šanci ukázat, že je chytřejší manažer, než když odešel z Arizony. Při přestavbě týmu se může opřít o Sundina, který byl kapitánem Maple Leafs deset let a třináct z 18 sezon v NHL strávil v Torontu. Zaujal žhavou pozici manažera v nedefinované roli, která se jmenuje poradce pro hokejové operace. Do Toronta se stěhuje ze Stockholmu se ženou a třemi dětmi.
Mezi Sundinem a Chaykou existuje historie, která sahá dost daleko. Znají se od roku 2012. V pořadí 19. generální manažer v historii Maple Leafs trénoval v mládeži Maxe Domiho, syna Tie Domiho, bývalého Sundinova spoluhráče a jednoho z jeho nejlepších přátel. Pelley uvěřil, že by spolu mohli ladit. „Můžu jednoznačně říct, že tihle dva pánové se plně soustředí na jednu věc, a to je vrátit Stanley Cup do Toronta,“ prohlásil. Tým v současné podobě nemá na špičku NHL. Může trvat pár let, než bude schopný jí konkurovat.