Philadelphia s Vladařem na pokraji vyřazení. Hurricanes ji smetli i potřetí
Hokejisté Philadelphie podlehli ve druhém kole play off NHL doma Carolině 1:4 a v sérii prohrávají 0:3. Daniel Vladař inkasoval čtyřikrát z z 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací všech sedm utkání a dělí je jediné vítězství od postupu do finále Východní konference.
Zápas rozhodly speciální formace. Philadelphie nevyužila žádnou z pěti přesilových her, navíc během jedné inkasovala rozdílový gól. Carolina se v početní převaze prosadila dvakrát.
Skóre otevřel v osmnácté minutě Jordan Staal. Kapitán Caroliny se prosadil v přesilové hře z pohotové bekhendové dorážky. V úvodu prostřední třetiny vyrovnal Trevor Zegras, jenž doklepl sražený puk z úhlu do odkryté branky.
Rozhodující akce se zrodila ve 36. minutě, kdy udeřil v oslabení z přečíslení Jalen Chatfield. Náskok zvýšil na začátku třetí třetiny v přesilové hře Andrej Svečnikov střelou bez přípravy z pravého kruhu. Konečnou podobu výsledku stanovil z úniku Nikolaj Ehlers.