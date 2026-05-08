Předplatné

Philadelphia s Vladařem na pokraji vyřazení. Hurricanes ji smetli i potřetí

Zklamaný Daniel Vladař po prohře s Carolinou
Zklamaný Daniel Vladař po prohře s CarolinouZdroj: ČTK / AP / Matt Slocum
Daniel Vladař inkasuje proti Carolině
Daniel Vladař inkasuje proti Carolině
Daniel Vladař v akci proti Carolině
Daniel Vladař inkasuje proti Carolině
Daniel Vladař v akci ve druhém utkání proti Carolině
Daniel Vladař v akci ve druhém utkání proti Carolině
Daniel Vladař v akci ve druhém utkání proti Carolině
9
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Hokejisté Philadelphie podlehli ve druhém kole play off NHL doma Carolině 1:4 a v sérii prohrávají 0:3. Daniel Vladař inkasoval čtyřikrát z z 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací všech sedm utkání a dělí je jediné vítězství od postupu do finále Východní konference.

Zápas rozhodly speciální formace. Philadelphie nevyužila žádnou z pěti přesilových her, navíc během jedné inkasovala rozdílový gól. Carolina se v početní převaze prosadila dvakrát.

Skóre otevřel v osmnácté minutě Jordan Staal. Kapitán Caroliny se prosadil v přesilové hře z pohotové bekhendové dorážky. V úvodu prostřední třetiny vyrovnal Trevor Zegras, jenž doklepl sražený puk z úhlu do odkryté branky.

Rozhodující akce se zrodila ve 36. minutě, kdy udeřil v oslabení z přečíslení Jalen Chatfield. Náskok zvýšil na začátku třetí třetiny v přesilové hře Andrej Svečnikov střelou bez přípravy z pravého kruhu. Konečnou podobu výsledku stanovil z úniku Nikolaj Ehlers.

KonecLIVE
Stav série: 0:3
14

Začít diskuzi

Hokej 2026

Česká hokejová reprezentace
MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů