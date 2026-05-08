NHL ONLINE: Anaheim s Dostálem čelí Vegas. Zastaví Dobeš ofenzivní sílu Buffala?
Druhé kolo play off zámořské NHL je v plném proudu. Hokejisté Buffala uspěli v prvním zápase proti Montrealu a v noci by rádi zvýšili vedení v sérii na 2:0. Proti bude ale český gólman Canadiens Jakub Dobeš. Anaheim si odvezl z Vegas prohru a výhru, série se tak za vyrovnaného stavu 1:1 na utkání přesouvá na led Ducks, kde jsou doma Lukáš Dostál a Radko Gudas, v roli hosta tentokrát bude Tomáš Hertl. ONLINE přenosy z obou zápasů sledujte na iSportu.