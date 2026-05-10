Předplatné

Colorado poprvé v play off prohrálo. Vladař má po sezoně, Carolina už slaví postup

Daniel Vladař má po sezoně, s Philadelphií ve druhém kole play off NHL jednoznačně nestačil na Carolinu
Daniel Vladař má po sezoně, s Philadelphií ve druhém kole play off NHL jednoznačně nestačil na CarolinuZdroj: ČTK / AP / Matt Slocum
Daniel Vladař má po sezoně, s Philadelphií ve druhém kole play off NHL jednoznačně nestačil na Carolinu
Daniel Vladař má po sezoně, s Philadelphií ve druhém kole play off NHL jednoznačně nestačil na Carolinu
Daniel Vladař má po sezoně, s Philadelphií ve druhém kole play off NHL jednoznačně nestačil na Carolinu
Martin Nečas se spoluhráči slaví gól
Daniel Vladař v akci proti Carolině
Martin Nečas v dresu Colorada
Zklamaný Daniel Vladař po prohře s Carolinou
11
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Philadelphia s gólmanem Danielem Vladařem opět nestačila na ve vyřazovacích bojích nadále neporaženou Carolinu 2:3 v prodloužení. Hurricanes ovládli sérii 4:0 a jsou ve finále Východní konference. Vladař zapsal 37 zákroků a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Colorado prohrálo s Minnesotou 1:5 a poprvé v play off neuspělo. V sérii 2. kola NHL ale stále vede 2:1 na zápasy. Martin Nečas nebodoval.

Flyers přitom před domácími diváky začali dobře, když je na konci 8. minuty poslal do vedení poprvé v play off přesně mířící Tyson Foerster.

Jenže Hurricanes dokázali otočit vývoj zápasu na svou stranu. Po polovině druhé třetiny srovnal na 1:1 Jackson Blake a v čase 44:13 překonal Vladaře se sedmi góly jeden ze dvou nejlepších střelců letošních bojů o Stanleyův pohár Logan Stankoven.

Klub z Pensylvánie si prodloužení vynutil brankou, která padla o devadesát devět sekund později, když z mezikruží přesně pálil nehlídaný Alex Bump.

Carolinu pak do finále Východní konference poslal po necelý šesti minutách prodloužení podruhé v zápase úspěšný Blake. Střelecký pokus dvaadvacetiletého Američana doskákal za Vladařova záda po kontaktu s jeho lapačkou.

Hokejisté Hurricanes tak zvládli všech osm zatím odehraných duelů v play off, což se jim podařilo jako prvnímu týmu NHL od roku 1987, kdy se vyřazovací část hraje kompletně na čtyři vítězná utkání.

Za první výhrou v sérii proti Avalanche nasměřovali Minnesotu tříbodoví Kirill Kaprizov (1+2) a obránce Brock Faber (1+2), skvělý výkon v brankovišti předvedl i Švéd Jesper Wallstedt. Wild rozhodli o výsledku už během první poloviny zápasu, kdy soupeři z Denveru dali tři góly.

Rodák z Nového Města na Moravě Nečas odehrál ze všech forvardů Colorada nejvíce času, téměř 25 minut, měl tři střely na branku, dva hity, hodnocení účasti na ledě minus jedna a nebodoval.

KonecLIVE Po prodl.
Stav série: 0:4
23

KonecLIVE
Stav série: 1:2
51

Začít diskuzi

Hokej 2026

Česká hokejová reprezentace
MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů