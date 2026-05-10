Colorado poprvé v play off prohrálo. Vladař má po sezoně, Carolina už slaví postup
Philadelphia s gólmanem Danielem Vladařem opět nestačila na ve vyřazovacích bojích nadále neporaženou Carolinu 2:3 v prodloužení. Hurricanes ovládli sérii 4:0 a jsou ve finále Východní konference. Vladař zapsal 37 zákroků a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Colorado prohrálo s Minnesotou 1:5 a poprvé v play off neuspělo. V sérii 2. kola NHL ale stále vede 2:1 na zápasy. Martin Nečas nebodoval.
Flyers přitom před domácími diváky začali dobře, když je na konci 8. minuty poslal do vedení poprvé v play off přesně mířící Tyson Foerster.
Jenže Hurricanes dokázali otočit vývoj zápasu na svou stranu. Po polovině druhé třetiny srovnal na 1:1 Jackson Blake a v čase 44:13 překonal Vladaře se sedmi góly jeden ze dvou nejlepších střelců letošních bojů o Stanleyův pohár Logan Stankoven.
Klub z Pensylvánie si prodloužení vynutil brankou, která padla o devadesát devět sekund později, když z mezikruží přesně pálil nehlídaný Alex Bump.
Carolinu pak do finále Východní konference poslal po necelý šesti minutách prodloužení podruhé v zápase úspěšný Blake. Střelecký pokus dvaadvacetiletého Američana doskákal za Vladařova záda po kontaktu s jeho lapačkou.
Hokejisté Hurricanes tak zvládli všech osm zatím odehraných duelů v play off, což se jim podařilo jako prvnímu týmu NHL od roku 1987, kdy se vyřazovací část hraje kompletně na čtyři vítězná utkání.
Za první výhrou v sérii proti Avalanche nasměřovali Minnesotu tříbodoví Kirill Kaprizov (1+2) a obránce Brock Faber (1+2), skvělý výkon v brankovišti předvedl i Švéd Jesper Wallstedt. Wild rozhodli o výsledku už během první poloviny zápasu, kdy soupeři z Denveru dali tři góly.
Rodák z Nového Města na Moravě Nečas odehrál ze všech forvardů Colorada nejvíce času, téměř 25 minut, měl tři střely na branku, dva hity, hodnocení účasti na ledě minus jedna a nebodoval.