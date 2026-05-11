Dobeš třetí hvězdou utkání. Aplaus diváků, Montreal doma rozstřílel Buffalo a vede
Český brankář Jakub Dobeš dovedl Montreal k vysoké výhře nad Buffalem 6:2 a Canadiens poprvé v sérii druhého kola play off NHL vedou 2:1 na zápasy. Rodák z Ostravy Dobeš, který si připsal 26 úspěšných zákroků, byl vyhlášen třetí hvězdou nedělního utkání a vyslechl si bouřlivý potlesk diváků.
Hokejisté Canadiens, hrající v sérii poprvé mezi domácími mantinely, ale úvod zapasu nezachytili. Čtyřiadvacetiletý Dobeš inkasoval od Sabres už po třiapadesáti sekundách, když ho překonal Tage Thompson. Za Montreal pak v šestnácté minutě srovnal Alex Newhook.
Rozhodující pro osud zápasu bylo rozmezí 27. až 33. minuty, kdy domácí tým udeřil třikrát a odskočil do vedení 4:1. Nejprve se při početní převaze trefil druhý nejlepší kanonýr základní části Cole Caufield. Na něj navázali Zachary Bolduc a opět v přesilové hře Juraj Slafkovský.
Výhodu jednoho muže na ledě využilo také Buffalo. Ve 35. minutě snížil na rozdíl dvou gólů kapitán hostů Rasmus Dahlin, když Dobeše pokořil skrytou střelou z vrcholku pravého kruhu.
Víc toho Sabres nedokázali, naopak Montreal se radoval ještě dvakrát. V čase 48:46 skóroval Kirby Dach a necelých pět minut před koncem zápasu uz počtvrté v sérii úspěšný Newhook, který při úniku na prázdnou klec sice trefil tyč, byl ale hákován Dahlinem, a rozhodčí mu přiznali technicky gól.
Canadiens tak zvítězili podruhé v řadě a sérii druhého kola vyřazovacích bojů po třech utkáních otočili na svou stranu.