Dobeš třetí hvězdou utkání, užil si aplaus diváků. Dostál má výhru, Hertl první gól
Jakub Dobeš i Lukáš Dostál vychytali v nedělních zápasech play off NHL vítězství. Dobeš dovedl Montreal k výhře nad Buffalem 6:2 a Canadiens v sérii druhého kola vedou 2:1. Připsal si 26 zákroků, byl vyhlášen třetí hvězdou utkání a vyslechl si bouřlivý potlesk diváků. Hokejisté Anaheimu s Dostálem v brance porazili Vegas 4:3 a srovnali sérii na 2:2. Za Golden Knights se trefil Tomáš Hertl, gólu se dočkal poprvé ve vyřazovacích bojích a po dvou měsících.
Montrealu nevyšel začátek prvního domácího zápasu série. Čtyřiadvacetiletý Dobeš inkasoval už po 53 sekundách, překonal ho Tage Thompson. Za Montreal v šestnácté minutě srovnal Alex Newhook. Během 27. až 33. minuty však domácí tým udeřil třikrát a odskočil do vedení 4:1. Nejprve se při početní převaze trefil druhý nejlepší kanonýr základní části Cole Caufield, na něj navázali Zachary Bolduc a opět v přesilové hře Juraj Slafkovský.
Přesilovku využilo také Buffalo. Ve 35. minutě snížil kapitán hostů Rasmus Dahlin, poté co Dobeše pokořil skrytou střelou z vrcholku pravého kruhu. Pak už se ale radoval jen Montreal, a to dvakrát. V čase 48:46 skóroval Kirby Dach a necelých pět minut před koncem zápasu už počtvrté v sérii úspěšný Newhook, který při úniku na prázdnou branku sice trefil tyč, ale Dahlin ho hákoval a rozhodčí mu přiznali technicky gól.
Canadiens zvítězili podruhé za sebou a sérii o ligové semifinále otočili. „Fanoušci jsou úžasní a vždy se snažím jim dát nějakým způsobem najevo, že je slyším a že jsem hrdý na to, že můžu hrát za tento klub. S každým dalším zápasem se cítíme komfortněji. Jako tým zbytečně nepanikaříme, držíme se naší hry. A já osobně se za hrdinu nepovažuju. Teď půjdu domů, pustím si v televizi seriál Hra o trůny a pak půjdu spát,“ řekl Dobeš.
Ducks se na domácím ledě ujali vedení na konci deváté minuty, v početní převaze se prosadil počtvrté v play off Beckett Sennecke. Dvacetiletý nováček skóroval ve třetím zápase v řadě. Mistr světa z Prahy 2024 Dostál inkasoval třikrát z 21 střel, poprvé v jedenácté minutě, kdy Vegas využilo výhody jednoho muže a z dorážky se prosadil Pavel Dorofejev. Ještě v první třetině si ale Anaheim vzal vedení zpátky, domácí ochozy rozradostnil Mikael Granlund.
Ještě jednou dokázali Golden Knights srovnat skóre, postaral se o to Brett Howden a dal už sedmý gól ve vyřazovacích bojích. Jenže „Kačeři“ dál těžili z přesilových her a po zásahu Alexe Killorna ve 38. minutě znovu vedli. Dvougólový náskok zařídil domácímu týmu obránce Ian Moore v úvodu třetího dějství. Jeho premiérová trefa v play off byla nakonec vítězná.
Hostům z Vegas ještě dal naději Hertl. Český útočník se zapsal mezi střelce poprvé od 5. března. Při hře bez brankáře se ocitl nehlídaný u levé tyčky. Zbývala už ale jen minuta a čtyři sekundy, vyrovnání se Golden Knights nedočkali. Anaheim, jemuž nadále chybí zraněný kapitán Radko Gudas, získal druhý bod a série na čtyři výhry je 2:2.