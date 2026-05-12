VIDEO: Colorado je krok od postupu. Nečas při vysoké výhře dvakrát asistoval

Martin Nečas v akci proti Minnesotě
Martin Nečas zapsal ve druhém zápase série s Minnesotou dva body
Martin Nečas podpořil ve druhém kole play off NHL dvěma přihrávkami výhru hokejistů Colorada 5:2 na ledě Minnesoty. Avalanche vedou v sérii 3:1 a od postupu do finále Západní konference je dělí jedno vítězství.

Nečas připravil góly na 1:1 a 4:2. Český útočník u první branky vybojoval po vhazování puk a předložil jej mezi kruhy Nazemu Kadrimu, který z dorážky vlastní střely vyrovnal v přesilové hře na 1:1.

Colorado rozhodlo o výhře ve třetí třetině, kterou ovládlo 4:1, přičemž poslední dvě branky vstřelilo při risku Minnesoty bez gólmana. Uklidňující čtvrtou trefu Avalanche zajistil Nečas, který vyvezl puk z obranného pásma do středního, a po jeho přihrávce skóroval do prázdné branky Nathan MacKinnon. Český útočník má v letošním play off devět bodů (1+8) z osmi zápasů.

Branky Minnesoty vstřelili Danila Jurov, který otevřel v přesilové hře skóre, a Nico Sturm, který vyrovnal v 50. minutě na 2:2. Colorado vedlo 2:1 trefou Rosse Coltona a zápas rozhodl Parker Kelly v čase 51:32. Po MacKinnonovi ještě zpečetil výhru Brock Nelson.

Stav série: 1:3
