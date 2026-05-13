Dobeš padl, Buffalo srovnalo sérii. Dostál krok od vypadnutí proti Vegas, Hertl 1+1
Hokejisté Buffala porazili Montreal s Jakubem Dobešem v brance 3:2 a srovnali stav série druhého kola play off NHL na 2:2 na zápasy. Český brankář si v utkání připsal 19 zákroků. Lukáš Dostál v brance Anaheimu nezabránil prohře svého celku a je krok od vypadnutí, Tomáš Hertl přidal gól a asistenci.
Montreal po brance Mattiase Samuelssona ze sedmé minuty zápasu prohrával 0:1, ještě v první třetině ale dokázal skóre zápasu otočit. O vyrovnání se postaral nejlepší střelec týmu v play off Alex Newhook a 13 sekund před první sirénou domácí poslal do vedení Cole Caufield.
Buffalo obrátilo vývoj zápasu na svou stranu v přesilových hrách. Ve druhé třetině se v početní převaze prosadil kanonýr Tage Thompson a v čase 44:41 dal vítězný gól Zach Benson. Sabres uspěli po dvou prohrách a v play off dál mohou snít o postupu do konferenčního finále.
Lukáš Dostál v brance Ducks musel skousnout porážku 2:3 v prodloužení a je krok od vypadnutí, Tomáš Hertl se jednou trefil a přidal také asistenci.