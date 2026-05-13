Předplatné

Hertl skolil Anaheim gólem a asistencí, Dostál krok od vypadnutí. Dobeš padl

Video placeholder
Hertl pomohl Vegas k třetí výhře v sérii nad Ducks, zapsal bilanci 1+1 • Zdroj: nhl.com
Jakub Dobeš ve druhém kole play off proti Buffalu
Jakub Dobeš ve druhém kole play off proti Buffalu
Jakub Dobeš v akci proti Buffalu
Lukáš Dostál vychytal výhru nad Vegas
Lukáš Dostál v akci proti Edmontonu
Jakub Dobeš v akci proti Buffalu
18
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Vstoupit do diskuse (1)

Český hokejový útočník Tomáš Hertl gólem a asistencí v pátém zápase druhého kola play off NHL proti Anaheimu nasměroval Vegas k výhře 3:2 v prodloužení. Stejným poměrem vedou Golden Knights i v sérii. Hostům k vítězství nepomohlo ani 29 zákroků Lukáše Dostála. Z vítězství se neradoval ani Jakub Dobeš, jehož Montreal podlehl doma Buffalu 2:3. Sabres tak srovnali stav série na 2:2.

Anaheim po čtvrtém gólu mladíka Becketta Senneckeho v sérii vedl, ale další klíčové momenty patřily Hertlovi a Pavlu Dorofejevovi. Český centr nejprve v přesilové hře připravil branku pro ruského spoluhráče a ve třetí třetině z dorážky otočil skóre.

Hertl se prosadil podruhé za sebou a v play off si vylepšil bilanci na pět bodů (2+3). V závěru na jeho gól odpověděl Olen Zellweger, jenž poslal zápas do prodloužení. V něm svým druhým gólem vystřelil Vegas postupový mečbol Dorofejev.

Montreal po brance Mattiase Samuelssona ze sedmé minuty zápasu prohrával, ještě v první třetině ale dokázal skóre zápasu otočit. O vyrovnání se postaral nejlepší střelec týmu v play off Alex Newhook a 13 sekund před první sirénou poslal domácí do vedení Cole Caufield.

Buffalo obrátilo vývoj zápasu na svou stranu v přesilových hrách. Ve druhé třetině se v početní převaze prosadil kanonýr Tage Thompson a v čase 44:41 dal vítězný gól Zach Benson. Sabres uspěli po dvou prohrách.

NHL - Play-off - 2025/2026

LIVE
Stav série: 2:2
23Detail
LIVE Po prodl.
Stav série: 3:2
32Detail

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2026

Česká hokejová reprezentace
MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů