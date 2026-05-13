Hertl skolil Anaheim gólem a asistencí, Dostál krok od vypadnutí. Dobeš padl
Český hokejový útočník Tomáš Hertl gólem a asistencí v pátém zápase druhého kola play off NHL proti Anaheimu nasměroval Vegas k výhře 3:2 v prodloužení. Stejným poměrem vedou Golden Knights i v sérii. Hostům k vítězství nepomohlo ani 29 zákroků Lukáše Dostála. Z vítězství se neradoval ani Jakub Dobeš, jehož Montreal podlehl doma Buffalu 2:3. Sabres tak srovnali stav série na 2:2.
Anaheim po čtvrtém gólu mladíka Becketta Senneckeho v sérii vedl, ale další klíčové momenty patřily Hertlovi a Pavlu Dorofejevovi. Český centr nejprve v přesilové hře připravil branku pro ruského spoluhráče a ve třetí třetině z dorážky otočil skóre.
Hertl se prosadil podruhé za sebou a v play off si vylepšil bilanci na pět bodů (2+3). V závěru na jeho gól odpověděl Olen Zellweger, jenž poslal zápas do prodloužení. V něm svým druhým gólem vystřelil Vegas postupový mečbol Dorofejev.
Montreal po brance Mattiase Samuelssona ze sedmé minuty zápasu prohrával, ještě v první třetině ale dokázal skóre zápasu otočit. O vyrovnání se postaral nejlepší střelec týmu v play off Alex Newhook a 13 sekund před první sirénou poslal domácí do vedení Cole Caufield.
Buffalo obrátilo vývoj zápasu na svou stranu v přesilových hrách. Ve druhé třetině se v početní převaze prosadil kanonýr Tage Thompson a v čase 44:41 dal vítězný gól Zach Benson. Sabres uspěli po dvou prohrách.