NHL ONLINE: Dobeš se může doma přiblížit postupu, Dostála čeká pátý zápas série
Noční program NHL nabízí dva duely druhého kola play off. Do akce jde český brankář Jakub Dobeš ve službách Montrealu Canadiens. Habs zatím i díky skvělým výkonům českého gólmana vedou v sérii 2-1 na zápasy a mohou udělat další krok směrem k postupu do semifinále konference. Pátý zápas série mezi Anaheimem a Vegas nabízí českou bitvu Lukáše Dostáls proti Tomáši Hertlovi. Stav je zatím vyrovnaný 2-2 na zápasy. Kdo získá na svou stranu důležitý třetí bod v sérii? Sledujte dění v NHL ONLINE na iSportu.