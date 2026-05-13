67 dní bez gólu a dost! Tím jsem si naposledy prošel po narození, smál se Hertl
Viditelně mu spadl kámen ze srdce. Tomáš Hertl čekal v NHL na vstřelený gól přes dva měsíce, po 67 dnech se trefil ve čtvrtém utkání proti Vegas. A o dva dny později navázal další trefou, s bilancí 1+1 pomohl k vítězství 3:2 po prodloužení. Golden Knights jsou krok o postupu přes Anaheim a tvář českého útočníka už zase zdobí usměv. „Tímhle jsem si naposledy prošel nejspíš po narození do čtyř let. Asi nikdy jsem nebyl tak dlouho bez gólu,“ rozpovídal se Hertl v nadsázce a pobavil i vedle sedícího spoluhráče Rasmuse Anderssona.
Prošel si těžkým obdobím. Tomáši Hertlovi nevyšla podle představ olympiáda, z níž odjel s bilancí 0+1, po návratu do NHL si spravil chuť dvěma vstřelenými góly v pěti zápasech. 5. března rozhodl v prodloužení o výhře nad Detroitem, jenže pak přišel nečekaný výpadek. Za 29 utkání nedostal žádný puk do sítě, ve stejném úseku přidal jen sedm asistencí.
„Samozřejmě to pro mě nebylo snadné. Byla to dlouhá doba, opravdu těžké dva měsíce, protože všichni čekali, že budu dávat góly. Snažíte se najít způsob, jak to zlomit. Když se to k vám nepřiklání, snažíte se dělat všechno možné. Vhazování, hity a další věci. Nejlepší je ale dávat góly, protože to je to, co se ode mě očekává,“ rozpovídal se Hertl po posledním utkání play off proti Anaheimu.
Po něm už byl dvaatřicetiletý Čech v lepší náladě. V předchozím utkání s Ducks prolomil dlouhé sucho, když pohotově dorazil střelu Mitche Marnera. Hned v dalším klání navíc navázal a pohotovou dorážkou pomohl týmu k vítězství. Navrch přidal asistenci. „Dobře jsme to zahráli po buly. Ras (Andersson) dobře vystřelil, byla tam teč a já se snažil najít odražený puk a dát gól. Byl jsem samozřejmě opravdu šťastný,“ popisoval s úsměvem zkušený centr. Emoce dal plně najevo, když sebou radostně plácl o plexisklo.
Dostál chytal fenomenálně
I z toho jste mohli vidět, jak se Hertlovi ulevilo. Až do března zažíval náramně vydařený ročník. I přes další výpadek se zastavil na metě 58 bodů (24+34), poprvé od ročníku 2021/22 zvládl odehrát kompletní základní část. V play off konečně prolomil krizi a po jedenácti utkáních má na kontě pět bodů (2+3).
Střelecké trápení probíral Hertl i s koučem Johnem Tortoellou. Vyhlášený bouřlivák přebral mužstvo až na konci března a až dosud se musel obejít bez příspěvku českého centra. „Bavili jsme se o tom, snažil se mi pomoct. V každém zápase jsem se snažil začít od znovu, nemyslet na góly. Zvlášť v play off, kde záleží jenom na výhrách a je jedno, kdo dává góly. Doufejme, že už to je za mnou a už se to znova nestane. Bylo to moc dlouhé,“ řekl Hertl.
„Něco jsem mu řekl, ale neprozradím vám co,“ dodal k rozmluvám se svěřencem Tortorella. Prolomení střeleckého ticha přineslo určitou úlevu i jemu, „Je to důležité pro tenhle zápas a doufejme, že i pro budoucnost. Ale není to jen ten gól. Celá lajna hrála opravdu dobrý zápas. Vím, že byli na ledě u vyrovnávacího gólu, ale odehráli velké minuty. To budeme potřebovat. Jak série jde dál, potřebujeme všechny čtyři lajny,“ prohlásil kouč Vegas.
Jeho svěřenci jsou i díky Hertlovi pouhý krok od postupu do konferenčního finále. Na druhé straně hrozí vyřazení brankáři Lukáši Dostálovi a nehrajícím Petru Mrázkovi s kapitánem Radko Gudasem. „Byl to vyrovnaný zápas, Dostál chytal fenomenálně. Musíme se resetovat a víme, co máme dělat v dalším zápase,“ velel za poražené obránce Olen Zellweger. Série se vrátí do Anaheimu v noci ze čtvrtka na pátek.