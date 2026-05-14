Nečas řídil obří comeback! Naše práce ještě není hotová, velí. Působíme jako rodina
Během šestnácti minut spadli do hluboké jámy a s třígólovou ztrátou mohli pomalu vyhlížet další zápas série. Hokejisté Colorada si však proti Minnesotě přichystali obří comeback. Do druhé třetiny vyjeli s novým brankářem a v prodloužení urvali výhru 4:3 i postup přes Wild. U vyrovnávacího i rozhodujícího gólu asistoval Martin Nečas, který zaujal hokejovou chytrostí. „Je to skvělé. Ale naše práce ještě není hotová,“ velel český útočník po postupu do finále Západní konference.
V play off poznali zatím jedinou porážku, na domácím ledě měli první šanci ukončit sérii proti Minnesotě. Od úvodu ale bylo pro Colorado všechno špatně. Už po 34 sekundách otevřel skóre Marcus Johansson, pak udeřil dvakrát Nick Foligno a Avalanche museli po necelých 16 minutách řešit velký trabl a třígólový deficit. O přestávce se muselo v kabině logicky něco stát.
„Neprozradím vám, co jsem říkal, co se tam stalo. Ale nebylo to nic šíleného. Snažili jsme se jim říct, od čeho se musíme odpíchnout, protože jsme prohrávali po celém ledě, ve všech aspektech. Jak začneme, na co se musíme soustředit nejdřív, na co potom,“ vysvětloval trenér Jared Bednar, jak na tým zapůsobil po nepovedeném startu.
Do druhé části už nevyjel gólman Mackenzie Blackwood, na jeho místo mezi třemi tyčemi se postavil Scott Wedgewood. Colorado postupně zlepšilo hru a ze zdánlivě jasně rozeběhnutého mače udělalo drama. V polovině utkání přišel první zásah, tři a půl minuty před koncem byl rozdíl jen jednobrankový. „Rozhodla naše hloubka. U prvních dvou gólů nás nakopla čtvrtá lajna, my v tom pokračovali a trávili jsme čas v jejich pásmu. Jsme velmi dobří na puku, ale náš forček je taky hodně nebezpečný,“ popisoval po utkání Nečas.
U něj začala akce, která poslala utkání do prodloužení. Při hře bez gólmana posunul Čech kotouč na Nathana MacKinnona a superstar mířila naprosto přesně. Už zkraje nastaveného času pak Nečas ukázal vlastní hokejovou chytrost. Na lavičce si dobře povšiml, že na ledě jsou jen čtyři spoluhráči, využil jejich zaváhání, doplnil čtyřku na ledě a další přihrávkou připravil rozhodující trefu zápasu i celé série.
„Prostě jsem šel. Měli jsme tam čtyři hráče a já si řekl, mohl bych tam skočit, je mi to jedno. Jo, fungovalo to,“ usmíval se Čech před novináři v kabině.
Čtvrtou trefu připravil pro obránce Bretta Kulaka. Spíše defenzivněji laděný zadák se ve vyřazovacích bojích trefil poprvé. „Já rozhodně nejsem hráč, na kterého by se všichni na lavičce podívali a řekli, tak jo, běž tam a vyhraj nám to,“ smál se nečekaný hrdina Colorada.
Celkově je už sedmnáctým hráčem Avs s minimálně jedním vstřeleným gólem v play off. Jen čtyři z borců, kteří nastoupili aspoň do utkání, se dosud neradovali z trefy. „Je to skvělé. I kluci, kteří jsou mimo sestavu nebo ve třetí čtvrté lajně, dávají góly, přispívají. Když už nedávají góly, hrají skvěle pět na pět a nic nevypustí. Je to obrovsky důležité. Přijdou zápasy, které nám nevyhraje první druhá lajna, ale v play off záleží nejvíc právě na třetí a čtvrté,“ ocenil Nečas přínos celého mužstva.
Před zámořskými žurnalisty mluvil i o tom, jak funguje tým Colorada mimo led a jak drží pohromadě. „V průběhu sezony jsme se všichni sblížili, takže to teď působí, jako bychom byli rodina. Věříme jeden druhému a víme, čeho jsme schopní. Snažíme se být skvělý tým mimo led a pak se to ukazuje i na něm,“ vážil si produktivní útočník.
Dvěma asistencemi teď posunul Avalanche do konferenčního finále a na kontě má v play off už deset gólových nahrávek. Vstřelený gól přidal jen jeden a možnost skórovat odmítl i v prodloužení, kdy v klíčové situaci raději hledal spoluhráče. „Mám pocit, že obecně ve své hře moc nemyslím na střelbu. Ale věděl jsem, jakou tam mám situaci a že se soupeři vrací a jsou unavení,“ dodal k rozhodující akci Nečas.
Se spoluhráči může začít přemýšlet o poslední sérii, která dělí Colorado od vysněného finále. Před jejím startem bude tým z Denveru čekat na soupeře, který vzejde z klání mezi Vegas a Anaheimem. Golden Knights mají po pěti duelech první možnost zajistit si postup.
Nejlepší nahrávači play off:
- 1. Jack Eichel (Vegas) - 11 zápasů, 14 asistencí
- 2. Kirill Kaprizov (Minnesota) - 11 zápasů, 11 asistencí
- 2. Quinn Hughes (Minnesota) - 11 zápasů, 11 asistencí
- 4. MARTIN NEČAS (Colorado) - 9 zápasů, 10 asistencí
- 5. Mitch Marner (Vegas) - 11 zápasů, 10 asistencí