Buffalo rozstřílelo Montreal 8:3 a vynutilo si sedmý zápas, Dobeš inkasoval 6 gólů
Hokejisté Buffala ve 2. kole play off NHL vyhráli v Montrealu 8:3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas série. Pěti body se na výhře Sabres podílel obránce Rasmus Dahlin. Zápas naopak nevyšel českému brankáři Jakubu Dobešovi, který v brance domácích inkasoval šest branek z 33 střel.
Český gólman inkasoval už po 33 sekundách, kdy ho překonal právě Dahlin a poslal Buffalo do brzkého vedení. Canadiens ale během deseti minut otočili na 3:1 a vyhnali z branky gólmana hostů Alexe Lyona.
Sabres střídání v brankovišti probudilo. Ve 14. minutě zásluhou Jasona Zuckera snížili a ve druhé dvacetiminutovce třemi góly otočili skóre zápasu na svou stranu. V čase 49:58 zvýšil svým druhým gólem v zápase na 6:3 Jack Quinn a jeho přesný zásah odnesl brankář Dobeš, který přenechal místo Jacobu Fowlerovi.
Montreal více než sedm minut před koncem zkusil štěstí v šesti, ani tento risk ale Canadiens nevyšel. Do prázdné branky se trefil Tage Thompson a v závěru ještě využil přesilovou hru Zach Metsa, který uzavřel skóre na konečných 8:3.
Sérii rozhodne klíčový sedmý zápas, který je v Buffalu na programu v noci z pondělí na úterý SELČ.