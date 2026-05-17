Sabres smetli Montreal a vynutili si sedmý duel. Dobeš přetáhl holí Dahlina, pak střídal
Hlediště montrealské haly Bell Centre burácelo, diváky rozpálil už legendární bek Larry Robinson s pochodní v ruce při zahajovacím ceremoniálu a skvělý nástup Canadiens, kteří dali tři góly ze čtyř střel a vyhnali Alexe Lyona z branky Buffala. Finále Východní konference NHL se zdálo tak blízko. Pro červeně oděnou armádu vypadal střídající Ukko-Pekka Luukkonen jak bílý prapor před vyhlášením kapitulace. Jenže Sabres neměli zájem končit sezonu. Nasypali sedm gólů po sobě, na horkém ledě v Montrealu zvítězili 8:3 a vynutili si sedmý zápas.
Šavlový tanec nadchl i trenéra Lindyho Ruffa. Prohlásil, že jeho svěřenci to v zásadním okamžiku dokázali konečně rozbalit. Na svém pozoroval, že chybí větší rozhodnost a rychlost. „Hráli jsme pomalu. Řekl jsem, ať raději udělají chybu tím, že do toho půjdou, než aby neprovedli nic,“ prohlásil.
Jakub Dobeš držel Canadiens celé play off. Po třetím gólu domácích nadchl publikum, když přetáhl holí přes nohy Rasmuse Dahlina. Z 33 střel však šestkrát inkasoval a v polovině třetí části ho nahradil Jacob Fowler. Zatímco v pátém utkání kouč Martin St. Louis nechal českého gólmana v brance po rychlých třech trefách soupeře z prvních čtyř střel a on pak pomohl zařídit obrat z 2:3 na 6:3. Tentokrát však musel poprvé v play off předčasně na střídačku.
Už čtvrté ze šesti utkání série vyhrál hostující celek. „Jestli jsem šokovaný? Pořádně. Vedeme o dva góly a prohrajeme o pět, to je přinejmenším velké zklamání,“ povídal rozmrzele montrealský kapitán Nick Suzuki. „Měli jsme náskok, byli jsme na tom opravdu dobře, ale ztratili jsme kontrolu nad zápasem. Hodně věcí jsme si zavinili sami. Ano, šli do nás tvrdě, dobře napadali, ale některé akce bychom určitě vzali zpátky,“ zpytoval svědomí.
Sabres nakopla neochvějná víra, že se můžou vrátit do zápasu, velké výkony hvězd a odvážná změna v brance v první třetině. „Měl jsem pocit, že střídačka žila celou dobu. Věřili jsme od začátku. Pak přišel Ukko a dodal nám energii,“ uvedl kapitán Dahlin.
Luukkonen nahradil Lyona už v 11. minutě, kdy šli Canadiens do vedení 3:1. Zastavil pak všech 17 střel, které na něj mířily, a vynutil Buffalu sedmý zápas. „Podal skvělý výkon,“ ocenil Ruff. „Zdálo se, že Alovi to nesedlo. Obrátili jsme se na UPL, abychom zjistili, jestli nám dokáže pomoct, a on to udělal. Předvedl čtyři nebo pět opravdu dobrých zákroků.“
Dahlin přispěl k výhře Sabres pěti body (1+4), Tage Thompson čtyřmi (2+2). Sabres vyhráli v play off pátý ze šesti zápasů venku. „Zjišťujeme, jestli tady můžeme hrát i v pondělí,“ rozesmál Ruff novináře po šestém utkání. Sérii s Montrealem rozhodne sedmé dějství v Buffalu. Vítěz se střetne s Carolinou Hurricanes, která naposledy nastoupila 9. května ve čtvrtém zápase série proti Philadelphii.
Domácí celky z celkem 202 sedmých zápasů vyhrály 118, hosté 84. Canadiens však mají v sedmi utkáních venku bilanci 5:2 a v sedmém duelu už vyřadili v prvním kole Tampu. Buffalo doma prohrálo čtyři zápasy ze šesti. Z toho dva s Montrealem.
„Nemyslím si, že by pro nás mělo být jednodušší hrát venku,“ přiznal Suzuki. „Možná se kluci doma chtějí až příliš ukázat, aby vrátili přízeň fanouškům, ale to nás přece nemůže mentálně ovlivnit. Musíme hrát jednoduše, protože jen to vede v úspěchu. To je náš plán. Pro všechny v šatně teď bude důležité podívat se do zrcadla a uvědomit si, že máme ještě jednu šanci. Je zklamání, když se tohle stane na domácím ledě. Nesmí to být náš poslední zápas (play off) tady,“ přál si.
Buffalo si udrželo šanci postoupit do finále konference poprvé od roku 2007. Montreal letos zůstal posledním kanadským týmem v play off. Před pěti lety pronikl do finále, poslední triumf slavil v roce 1993. V sérii proti Sabres byl brankář jeho silnou stránkou. V sedmém souboji Canadiens potřebují, aby měli v brance stejně pevného Dobeše jako dřív.