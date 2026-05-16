V deset jede autobus, oznámil Marner. NHL potrestala Vegas za porušení mediálních pravidel
Vegas Golden Knights a jejich hlavní trenér John Tortorella vyfasovali vysoký trest kvůli závažnému porušení mediálních pravidel NHL. Kouč má zaplatit pokutu 100 tisíc dolarů (asi 2,1 milionu korun), klub přišel o volbu v druhém kole červnového draftu. Tvrdé sankce přišly den po rozhodujícím vítězství 5:1 v šestém utkání série s Anaheimem, které Knights posunulo do finále Západní konference.
Tým po zápase neotevřel šatnu reportérům a Tortorella s novináři odmítl hovořit. Pouze obránce Shea Theodore mluvil do médií v jiné místnosti a útočníci Brett Howden s Mitchem Marnerem z pódia do mikrofonů. „Tresty přicházejí po předchozím varování ohledně dodržování mediálních předpisů a dalších zásad, které s tím souvisejí,“ uvedla NHL ve svém prohlášení.
V lize platí, že po každém zápase jsou trenéři povinni mluvit se zástupci médii a novináři mají můžou přijít do hráčské kabiny. Klub na sociálních sítích vydal stanovisko, že si je nařízení NHL ohledně dostupnosti médiím vědom a k věci se dál nebude vyjadřovat.
Chování Golden Knights vzbudilo vlnu reakcí. Podle některých mohlo jít o odvetu za suspendaci obránce Braydena McNabba za faul na Ryana Poehlinga z Ducks v pátém zápase. Jiní obvinili kouče Tortorellu, který je proslulý svou přísností a neústupností.
Pozadí toho všeho se však jeví velmi prozaicky. Golden Knights prý potřebovali chytit zpáteční let do Las Vegas. Marner mluvil k novinářům ve velkém spěchu. Pro něj a Howdena připravili na pódiu jen jednu židle. „Lidi, v deset nám jede autobus a nechci, aby nás tady Torts nechal. I proto raději postojím,“ sdělil Marner reportérům.
Pokud se nic nezmění, Vegas se dostane v letošním draftu NHL na řadu nejdřív ve třetím kole. O volbu v první rundě přišli už v březnu 2024, kdy za ni získali z Calgary obránce Noaha Hanifina. Výběr v dalším kole teď ztratili kvůli trestu. V rámci dalších výměn Golden Knights rozdali volby ve druhém kole i na příští tři roky. Další šanci by tak mohli mít až v roce 2030. NHL však po ohlášení postihu sdělila, že se klub může ještě odvolat v kanceláři šéfa NHL Garyho Bettmana při osobní schůzce, která by se konala příští týden v New Yorku. Finále Západní konference proti Colorado Avalanche začne příští středu v Denveru.