Famózní Dobeš svými 37 zákroky jistil postup přes Buffalo. Montreal je v semifinále NHL
Český hokejový brankář Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře v sedmém zápase série druhého kola play off NHL proti Buffalu 37 zákroky. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3:2 v prodloužení a postoupili do finále Východní konference, kde se střetnou s dosud suverénní Carolinou.
Canadiens za postupovým vítězstvím vykročili hned v první třetině, po které díky přesným trefám Phillipa Danaulta a Zacharyho Bolduca vedli 2:0.
Domácí Sabres ale jejich nadějný náskok ve zbytku zápasu smazali. Ve druhém dějství snížil na rozdíl jednoho gólu Jordan Greenway a ve 47. minutě si prodloužení vynutil kapitán Rasmus Dahlin.
V nastaveném čase po 12 minutách rozhodl o postupu nejlepší střelec Canadiens v play off Alex Newhook. Pětadvacetiletý útočník dal sedmý gól v play off a po vítězném gólu ze sedmého zápasu prvního kola proti Tampě rozhodl i o postupu Montrealu do konferenčního finále.
Newhook byl po utkání vyhlášen první hvězdou zápasu. Druhým velkým strůjcem postupu byl Dobeš, který se v rozhodujícím duelu série blýskl úspěšností zákroků sahající k 95 procentům. I díky němu Canadiens postoupili mezi nejlepší čtyři týmy ligy.