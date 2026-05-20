Americká hvězda chce zůstat v Minnesotě, podepíše životní smlouvu? Pomůže i vztah s GM
O své budoucnosti promluvil prakticky hned po vyřazení ve druhém kole Stanley Cupu. Quinn Hughes, jeden z nejlepších hokejových obránců planety, vyjádřil přání v Minnesotě zůstat. Současná smlouva mu vyprší za rok, tu další by rád podepsal už v průběhu léta. „Opravdu se mi tady líbí, novému kontraktu bych byl určitě otevřený,“ hlásil vítěz Norrisovy trofeje pro nejlepšího beka NHL sezony 2023/24.
Jeden z nejzajímavějších trejdů posledních let se upekl v prosinci. Minnesota získala z Vancouveru kapitána Quinna Hughese, Canucks naopak přivedli Marca Rossiho, Liama Öhgrena, Zeeva Buiuma a zajistili si výběr v prvním kole letošního draftu.
Veřejnosti poslalo vedení Wild jasný vzkaz: Chceme hrát o Stanley Cup! Nicméně sen o první trofeji v historii organizace se rozplynul už v konferenčním semifinále, v němž bylo lepší Colorado. Zvítězilo 4:1 na zápasy.
Dva dny po vyřazení Hughes mluvil s novináři. Otevřeně popsal, že se mu v Saint Paul líbí. Ještě aby ne, když sesbíral v devětapadesáti zápasech osmašedesát kanadských bodů. Na obránce úchvatný počin, u něj ale očekávaný.
Formu potvrdil také na olympiádě v Miláně, kde pomohl Spojeným státům k zisku zlatých medailí. Životní úspěch slavil i s Billem Guerinem, současným generálním manažerem Minnesoty a zároveň architektem amerického vítězství.
Právě díky dobrým vztahům se šéfem se chce Hughes v Minnesotě dohodnout. Smlouva, kterou podškrábl ještě ve Vancouveru, mu vyprší za rok a ročně si při ní vydělá 7,85 milionu dolarů. Při té nadcházející by si však měl platově výrazně polepšit. Čistě pro porovnání, nejlépe placený obránce současnosti Erik Karlsson je bohatší o téměř čtyři miliony dolarů ročně.
Důvěra v GM, péče i otevřenost
„Uvidíme, co bude chtít Billy (Guerin) udělat dál. Od vyřazení pořád uběhlo jen pár hodin, takže je to těžká prohra. Ale rozhodně bych byl otevřený tomu tady znovu podepsat,“ líčil Hughes.
„Billymu hodně důvěřuji a respektuji ho. Myslím si, že jeho pohled na budování mistrovského týmu odpovídá hráčům, které potřebujeme. Také je skvělý člověk. O hráče se stará a organizace funguje perfektně. Oba chceme vyhrávat víc než kdokoliv jiný,“ zdůraznil nejstarší ze sourozenců Hughesových.
A jak to vidí se smlouvou? Je možné, že se dohodne už v průběhu léta? „Roli hraje několik věcí. Chci jet domů a promluvit si s rodiči a bratry, protože opřít se o podporu rodiny je nejdůležitější. Znovu opakuji, od vyřazení uplynulo jen pár hodin. Nejsem si jistý, jestli jsem teď připraven zacházet do detailů, jak by mohla smlouva vypadat. Ale můžu říct, že se mi tady opravdu líbí,“ uvedl rodák z Orlanda.
Minnesota v této sezoně zažila povedenou základní část, v Západní konferenci bylo lepší jen Colorado s Dallasem. Celkově Wild sesbírali 104 bodů, což je nejvíc od sezon 2021/22 a 2016/17. Jenže první konferenční finále po třiadvaceti letech jim znovu uteklo.
„Nemyslím si, že je teď mnoho lidí zklamanějších než Bill Guerin. Udělá všechno pro to, aby z nás vytvořil mistrovský tým, a to mě opravdu nadchlo. Miluju toto mužstvo, město i fanoušky. Být v této organizaci je něco výjimečného,“ doplnil Hughes.
|Hráč
|Klub
|Roční plat
|Erik Karlsson
|Pittsburgh Penguins
|11,5 mil. dolarů
|Rasmus Dahlin
|Buffalo Sabres
|11 mil. dolarů
|Drew Doughty
|Los Angeles Kings
|11 mil. dolarů
|Evan Bouchard
|Edmonton Oilers
|10,5 mil. dolarů
|Zach Werenski
|Columbus Blue Jackets
|9,58 mil. dolarů
|Noah Dobson
|Montreal Canadiens
|9,5 mil. dolarů
|Adam Fox
|NY Rangers
|9,5 mil. dolarů
|Seth Jones
|Florida Panthers
|9,5 mil. dolarů
|Charlie McAvoy
|Boston Bruins
|9,5 mil. dolarů
|Darnell Nurse
|Edmonton Oilers
|9,25 mil. dolarů
|...
|Quinn Hughes
|Minnesota Wild
|7,85 mil. dolarů