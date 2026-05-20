Dobré zprávy z Buffala, krevní sraženina je pryč. Zase budu moct hrát hokej, raduje se Kulich
Sezona jim skončila, Sabres museli kousat vyřazení v prodloužení sedmého zápasu proti Montrealu. Už o den později z Buffala přes oceán přiletěly pozitivní zprávy. Při rozhovorech ke konci sezony rozmlouval s novináři i Jiří Kulich, který většinu ročníku vynechal kvůli zdravotním problémům. „Před dvěma měsíci mi odstranili celou krevní sraženinu. Všechno jde správným směrem a těším se na další sezonu,“ prozradil mladý Čech. Po dlouhé pauze už zase trénuje na ledě.
Po první sezoně v NHL měl zažít průlomový ročník. Jiří Kulich se v jednadvaceti letech prosadil na centr prvního útoku Buffala, ve 12 zápasech bral pět bodů (3+2) a počítalo se s ním i do nominace na olympiádu. Místo toho přišly děsivé zprávy. Produktivní útočník zmizel ze sestavy Buffala ze zdravotních důvodů a krátce nato přišlo vysvětlení. Krevní sraženina v těle, problém je docela vážný.
„Samozřejmě to byl těžký rok. Byla to trochu horská dráha. Jediná otázka, kterou jsem si kladl, byla ta, jestli budu zase moct hrát hokej. To na tom bylo nejtěžší,“ rozpovídal se Kulich po skončení ročníku. „Ale jsem vděčný, jak se o mě tahle organizace starala, pomáhali mi každý jeden den, umožnili mi navštívit nějaké odborníky. Všechno jde správným směrem a těším se na další sezonu,“ vyhlásil optimisticky.
Po zjištění diagnózy přišlo dlouhé období nejistoty. Nikdo nemohl s určitostí říct, jak dlouho bude Kulich mimo. Olympiádu nestihl, na konci přestupního období bylo jasno. V této sezoně dohrál, ke 12 zápasům další nepřidá. „Myslel jsem si, že budu moct hrát hokej už tuhle sezonu, že to zabere měsíc, možná dva. V prosinci jste mě mohli vidět na ledě. Chtěl jsem být připravený, ale bohužel to tam pořád bylo,“ ohlížel se za těžkým obdobím talent z Kadaně.
Černé scénáře mluvily o možném konci kariéry, Kulich by nebyl prvním, koho z hokeje vyřadila krevní sraženina. V úterý večer ale přišly dobré zprávy. „Před dvěma měsíci mi odstranili celou sraženinu a teď jsem nadšený, že můžu zase tvrdě makat a být na ledě. Zase budu moct hrát hokej,“ potvrdil Kulich před zámořskými žurnalisty.
Měsíc bez pohybu
Zákrok na odstranění sraženiny podstoupil na klinice v Minnesotě, měsíc nemohl nic dělat. Už čtyři týdny ale znova bruslí na ledě a připravuje se na další ročník. „Jde to dobře. Byl jsem taky trochu těžší, nabral jsem nějakou váhu, takže je fajn zase něco shodit. Řekl bych, že teď už můžu dělat všechno,“ popisoval mladík, který jen před pár dny oslavil 22. narozeniny.
Přes nečekanou překážku se těší na další ročník a věří, že se může vrátit jako lepší hráč, než byl. „Tenhle rok mi pomohl být i lepším člověkem,“ tvrdil Kulich. „Ani nemůžu popsat, jak se těším na další sezonu. Mám spoustu času pracovat na sobě jako na hráči. Jediná věc, na které mi záleží, je vyhrávání. Chci pracovat tak tvrdě, jak jen můžu, být připravený na další sezonu a být ještě lepší, než jsem byl. Moc se těším a chci tomuhle týmu pomáhat vítězit,“ hlásila někdejší osmadvacítka draftu.
Play off z tribuny
Zatím jen z tribuny mohl sledovat vzedmutí Sabres. Tým od Niagarských vodopádů se po 15 letech probojoval do play off, v prvním kole vyřadil Boston a ve druhém se tahal Montrealem až do prodloužení sedmého duelu. Průlomová sezona, v níž se výkonnostně posunula řada mladých hráčů, je pro organizaci dobrou zprávou do budoucna.
„Jenom koukat na tyhle kluky je úžasné. Koukal jsem na každé jedno střídání a jsem rád, že jsem mohl být součástí tohohle týmu, i když jsem nehrál. Mohl jsem vidět, jak kluci tvrdě dřou a baví se. Vedli si opravdu dobře,“ říkal Kulich na konto vrstevníků, jako jsou Zach Benson, Noah Östlund nebo Konsta Helenius.
Teď se k nim bude znovu moci přidat, v minulosti už dokázal, že může v klubu hrát výraznou roli. Při léčbě v zámoří mu pomáhala i podpora spoluhráčů. „Kluci v kabině mě brali jako rodina. I když jsem si myslel, že nejsem součástí týmu, protože nehraju, oni se ke mně chovali, jako bych součástí týmu byl. To mi hodně pomohlo. Snažil jsem se s kluky trávit tolik času, kolik jsem jen mohl. Bylo úžasné je sledovat, jak se tím baví, jak se jim daří na ledě. Koukalo se na to skvěle,“ vykládal Kulich. Příště už snad bude součástí dalšího tažení Sabres.