Dostál nejen o rekordní sezoně: Za Gudyho dám ruku do ohně! Proč nepřijel na MS?
Na olympiádě se v nervy drásajícím čtvrtfinále musel poklonit Kanadě v čele s Connorem McDavidem, ve Stanley Cupu mu bolavou porážku vrátil. Zlatý gólman z Prahy Lukáš Dostál prožil neobyčejně napěchovanou sezonu. A úspěšnou! Svůj Anaheim dovedl do konferenčního semifinále přes Oilers, Ducks posléze statečně vzdorovali protřelému Vegas. V základní fázi NHL zaknihoval osobní maximum 30 výher, dohromady zapsal úctyhodných 72 ostrých duelů.
V obsáhlém rozhovoru pro iSport Premium rozebírá progres svůj i týmu Ducks, jemuž je přisuzována skvělá budoucnost. Poví i důvody nutného odřeknutí pozvánky na mistrovství světa ve Švýcarsku, dozvíte se i spoustu nových věcí z gólmanské kuchyně.
Začnu od konce, ještě ve vás přetrvává rozladění z vyřazení od Golden Knights? Drželi jste se statečně a padli v šesti zápasech…
„Pořád převažuje zklamání. V sezoně jsme vyhráli hodně utkání, přešli do druhého kola play off, po dlouhé době byli součástí Stanley Cupu. Zvykli jsme si být úspěšní, sezonu si užívali, až jsme si na výhry vytvořili návyk. Taky v play off jsme šli do každého zápasu bez jakýchkoli pochybností, že bychom ho neměli zvládnout. Že na to prostě máme. Mrzí nás, že jsme neprošli ještě dál, zároveň musíme dát kredit soupeři. Série s Vegas byla diametrálně odlišná oproti předchozí. S Edmontonem se hrálo pořád nahoru dolů, potkaly se dva ofenzivní týmy, které si na útočení zakládají.“
Zatímco Vegas….
„Vegas jakožto velice zkušený tým využil toho, kde nás lehce tlačí bota, nebo lépe řečeno, kde máme ještě prostor pro zlepšení. Vegas potvrdilo, že má výborně hrající defenzivní tým s útočnými esy. Nikam nespěchali, čekali trpělivě na svoje šance a z nich nás potrestali. Navíc se postupně zlepšovali. Pro nás je nesmírně pozitivní, že jsme si vyzkoušeli oba styly, ze zkušeností můžeme čerpat do dalších let. Prožitek play off na vlastní kůži je neuvěřitelný a zrovna pro náš tým strašně důležitý.“
Jakmile vám skončí sezona, vypínáte hokej, anebo vás zajímá, kdo vyhraje Stanley Cup, jak k němu týmy dojdou včetně gólmanů?
„Většinou jsem tu po konci základní části nezůstával, nedíval se na hokej a odjel domů. Nedostávali jsme se do play off a já neměl až takovou chuť hokej dál sledovat. Teď je to jiné. Tím, že jsme si v play off lecčím prošli a zažili, baví mě přemýšlet, kdo, co, jak dál ukáže, vymyslí. Člověk má na stole hokej 24/7, i když v něm aktivně nefiguruje. Ale je to super. Už se nedivím nikomu, kdo říká, že play off je jako droga a toužíte ho hrát každý rok. Zůstávám ještě v Americe, byť stěžejní důvod je, že kvůli doktorům. Těším se na sérii Colorada s Vegas, od obou týmů si můžeme hodně vzít do budoucna. Série bude hodně zajímavá, navíc jdou na sebe Neči s Hertlíkem.“
Tipnete si?
„Neodvážím se. Někde jsem zrovna četl, že obrovské množství zápasů Stanley Cupu skončí rozdílem jediného gólu. Těžké tipovat.“
V Americe brzy vypukne mistrovství světa ve fotbale, nezůstanete na pár zápasů?
„Nezůstávám, poletím domů. Musím se dát zdravotně do kupy. To je priorita.“
Zvládl jste masu zápasů, přes sedmdesát utkání je pro gólmana obrovská porce. Podepsala se i neobvyklá zátěž částečně na zdraví?
„S olympiádou to letos bylo unikátní. A co se zdravotní stránky týká, na začátku sezony jsem si vymknul kotník, v půlce sezony mi střela zlomila přední článek prostředníčku. Nějakou dobu jsem s tím hrál, ta bolest se dala jakž takž skousnout a postupně se to zahojilo. Přesto člověk odchytal přes sedmdesát utkání, což je pro mě zároveň důležitý ukazatel, že to po fyzické stránce zvládám.“
A po mentální?
„Našly se samozřejmě zápasy, kdy jsem si říkal, že tenhle nebo jiný gól jsem mohl chytit. Nebylo to dané fyzickým, ale spíš psychickým vytížením. V tom záběru bývá složitější udržet potřebnou koncentraci. Máš napěchovaný sled zápasů, jedeš jeden za druhým a potřebuješ být stále stoprocentní. Zrovna tohle je něco, na čem chci přes léto zapracovat, abych velkou porci zápasů zvládal s čím dál větší samozřejmostí. Je to všechno o nabírání zkušeností, které přicházejí s věkem. Musíš si všechno prožít, to se jen tak naučit nedá. Je mi pořád teprve pětadvacet, procházím stále nějakým procesem.“
K čemu se vážou vaše nejsilnější zážitky ze sezony? Trefím se správně do vítězné sady s Edmontonem?
„Dostat se do play off bylo jedním z velmi silných momentů. Šlo krásně vidět, jak po postupu do Stanley Cupu celá organizace ohromně ožila. Sezona od samého začátku probíhala nadějně, dařilo se nám hned zkraje, chytli se diváci, začali vyprodávat arénu, náš hokej zajímal hrozně moc fanoušků. Při play off přišel vrchol zájmu, fanoušci vytvořili skvělou atmosféru, úplně neuvěřitelnou. Sami jsme zírali, jak to prožívají. Naprosto se to dalo srovnat s atmosférou v Edmontonu, který je vyloženě hokejovým městem. Neskutečně nás to nabíjelo, tohle chceš zažívat každý den. Pro mě byl tohle asi největší highlight sezony – naše organizace se dostala na mapu Stanley Cupu. Šli jsme do něj jako outsider, proti Oilers nám nikdo nevěřil.“
Což vám asi vyhovovalo, ne?
„Přesně tak. Role underdoga nám seděla. Nebylo co ztratit, měli jsme v sobě velikou motivaci všem ukázat, co v nás je. Porazili jsme hodně sledovaný tým, navíc uhráli další zápasy proti mužstvu, které je v play off už zavedeným klubem. Z druhé strany je nám jasné, že v příští sezoně máme co obhajovat, nikdo nás už nepodcení, všichni se na nás budou chtít vytáhnout. Určitě se nestane, že bychom ještě někoho překvapili. Takže před sebou máme výzvu, což je jenom dobře.“
Nakolik vás osobně hřeje, že jste vyřadil dvě superhvězdy McDavida s Leonem Draisaitlem?
„Přímo po posledním postupovém zápase je to samozřejmě fajn, zároveň vnímáš, že ještě nechceš končit, roste tvůj hlad a soustředíš se na dalšího soupeře, kterého dostaneš. Čekali jsme na Utah nebo Vegas. S Oilers bylo skvělé, že jsme postup dotáhli před vlastními fanoušky. Naprosto všichni jsme si to užili, od hráčů až po lidi v kancelářích. Přišli jsme si jako jedna velká rodina, byl to krásný moment. Jen bylo zapotřebí rychle to všechno vstřebat, trochu si odpočinout a znovu se připravit na další hokej.“
V sérii s Vegas vám dal originální gól Mitch Marner, kdy si hokejku propletl mezi nohama, sítě měly rázem žrádlo. Šel jste rychle pryč od toho, anebo dumal déle než jindy, co jste proti fintě mohl nasadit?