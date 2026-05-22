Další kauza ve Vegas. Odpírají klubům právo mluvit s koučem, kterého v březnu vyhodili
Několik klubů NHL čeká na možnost hovořit s Brucem Cassidym, ale nedostaly souhlas Vegas Golden Knights. Kouč, který s nimi před třemi lety získal Stanley Cup, dostal překvapivě padáka koncem března, kdy zbývalo osm zápasů do konce základní části. Golden Knights se drželi na pozicích postupu do play off, Cassidy patřil k nejlíp placeným trenérům NHL a zbýval mu rok smlouvy. Ačkoli už u týmu nepracuje, s nikým dalším zatím jednat nesmí.
Zájem o pohovor s Brucem Cassidym mělo Los Angeles a Edmonton, mluvilo rovněž o Torontu a Vancouveru. Ze všech čtyř vyhodili trenéry. Kings propustili Jima Hillera ještě během sezony, Adam Foote skončil u Canucks začátkem týdne. Zvěsti, že s Cassidym chtěli mluvit i Oilers, prosákly ven ještě předtím, než odtud vyhodili Krise Knoblaucha, který je v předchozích dvou sezonách dovedl do finále Stanley Cupu. Letos však vypadli v prvním kole.
Generální manažer Knights Kelly McCrimmon potvrdil, že některé týmy požádaly o povolení jednat s jejich bývalým koučem. Taková jsou pravidla NHL. Cassidy mohl být na roztrhání. Vegas však klubům tohle právo upírá. Do věci se vložila Asociace trenérů NHL - oznámila, že věc není uzavřena a že situaci kolem Bruce Cassidyho pozorně sleduje.
„Trenérům, kteří mají platnou smlouvu, ale už nepracují pro svůj klub, by se nemělo bránit v hledání jiných pracovních příležitostí. Bylo by bezprecedentní, kdyby na úrovni hlavních koučů bylo více týmům odepřeno právo jednat s trenérem Cassidym,“ uvedla NHLCA ve svém prohlášení.
Cassidy, jemuž bylo ve středu 61 let, se kromě triumfu s Vegas v roce 2023 probil už před sedmi lety do finále Stanley Cupu s týmem Bostonu a v pandemické sezoně 2019/20 získal Jack Adams Award pro nejlepšího kouče NHL. Na letošní olympiádě v Miláně byl jedním z asistentů kouče Jona Coopera u kanadského mužstva.
Další jednání až po play off
Vegas stále nesou zodpovědnost za vyplacení zbytku Cassidyho platu. Pokud trenér pod smlouvou získá práci jinde, kluby se obvykle snaží dohodnout na odstupném nebo dalších způsobech kompenzace. „Trvali jsme na tom, že se v současné době musíme soustředit na play off o Stanley Cup, a týmy to respektovaly. Mluvil jsem i s Brucem. Chápe to,“ uvedl generální manažer Knights Kelly McCrimmon na tiskové konferenci před prvním finále Západní konference proti Coloradu.
Vegas první zápas vyhráli 4:2. Už po skončení předchozí série s Anaheimem potrestala NHL klub za porušení mediálních pravidel ligy. Přišel o výběr ve druhém kole letošního draftu, trenér John Tortorella, který se Golden Knights ujal po Cassidym, dostal pokutu 100 tisíc dolarů (asi 2,1 milionů korun).
Proti sankcím se klub odvolalo na úterním jednání v kancelářích NHL v New Yorku, ale soutěž trest potvrdila. Podle některých se během jednání probíralo i to, že Vegas odepřelo jiným týmům možnost pohovoru s Cassidym. Tohle téma nebylo součástí disciplinárního řízení, nicméně rozpoutalo to další aféru kolem Golden Knights. Zatímco tým zdárně vykročil do třetí série play off, bývalému trenérovi klub zavírá dveře, aby se mohl posunout dál.