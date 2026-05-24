Carolina porazila Montreal v prodloužení a vyrovnala sérii na 1:1. Dobeš třikrát inkasoval
Hokejisté Caroliny udolali v play off NHL doma Montreal 3:2 v prodloužení a vyrovnali finále Východní konference na 1:1. Jakub Dobeš inkasoval třikrát z 26 střel. Zápas rozhodl v čase 63:29 Nikolaj Ehlers svou druhou trefou v utkání. Obě branky Canadiens vstřelil Josh Anderson, který v utkání dvakrát vyrovnal.
Skóre otevřel už ve třetí minutě tečí Eric Robinson. Montreal odpověděl v čase 11:11 ze své první střely v zápase, kdy povedenou kombinaci zakončil zblízka Anderson pod horní tyč.
Carolině vrátil vedení Ehlers v závěru druhé třetiny, ve které se prosmýkl mezi dvěma bránícími hráči a překvapil Dobeše střelou z levého kruhu mezi betony. Montreal, který vyhrál úvodní duel série 6:2, vyslal v zápase jen dvanáct střel. V 53. minutě ale vytvořil závar před brankou, ze kterého se podruhé v utkání prosadil Anderson.
Vyrovnání série zařídil Ehlers z rychlého protiútoku a Carolina tak vyhrála i své čtvrté prodloužení v letošním play off.