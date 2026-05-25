Hertl parádou zlomil Colorado. Ukázali jsme, že máme koule, ocenil kouč krok před finále
Stav 0:3 po první třetině? Pro Vegas žádný problém. Tým ze západu USA předvedl ve třetím utkání série proti Coloradu velkolepý obrat, na jehož konci stál s pohlednou akcí Tomáš Hertl, a je krok od postupu do finále Stanley Cupu. Avalanche jako velcí favorité čelí vyřazení, navíc přes bolest dohrával elitní útočník Nathan MacKinnon. „Ukázali jsme, že máme koule. Velmi působivé,“ cenil si velkolepé otočky trenér Golden Knights John Tortorella.
Jasně jste mohli číst radost v jeho tváři. Tomáš Hertl ve třetí třetině třetího zápasu s Coloradem dostal puk do jízdy, prohodil si bránícího hráče a bekhendem poslal Vegas do trháku. S nadšením sebou plácl o plexisklo a přijímal gratulace od spoluhráčů. „Doufám, že už za sebou mám gólovou krizi z posledních dvou týdnů,“ usmíval se zkušený Čech po utkání.
V něm předvedli Golden Knights málo vídaný obrat. Po první třetině ztráceli už o tři góly, jistotu týmu mohla nalomit i odvolaná branka v přesilové hře. Pavel Dorofejev sklepl puk do sítě ze vzduchu, jenže sudí posoudili jeho počínání jako úmyslné zahrání rukou a trefu neuznali. Namísto toho se jen o pár desítek sekund později radovali v oslabení Avalanche a skóre bylo místo 1:2 už 0:3.
„Je to tak celou sezonu. Hodněkrát jsme prohrávali, nikdy jsme to nevzdali a ve spoustě případů jsme se vrátili. I když jsme po první třetině prohrávali 0:3, věděli jsme, že to můžeme dokázat. Máme skvělé hráče,“ ohlížel se po zápase Hertl.
Na vzedmutí Vegas měl výrazný podíl. Zkraje druhé části asistoval na trefu Marka Stonea v přesilové hře. Kapitán týmu se vrátil na led poprvé od 9. května a hned nastartoval stíhací jízdu. Vegas srovnali ještě v prostředním dějství a po další přestávce udeřil ve 49. minutě Hertl.
„Ten gól jsem vlastně neviděl. Sorry kámo, zrovna jsem střídal. Jakmile jsem se dostal na lavičku, úplně se zbláznila. Viděl jsem to až pak z opakovačky. Skvělá, skvělá akce,“ pobavil kapitán Stone na tiskové konferenci, když přišla řeč na gól jeho parťáka z lajny.
„Vždycky je skvělé dát gól, pomoct tím týmu, ale záleží jenom na tom, že jsme vyhráli. O tom tenhle tým je. Nikdo nekouká na to, kdo dává góly, kdo má body. Záleží nám na vyhrávání zápasů. Proto jsme to otočili, protože věříme v každého jednoho kluka a Hartsy (Carter Hart) vytahuje velké zákroky,“ vykládal Čech jako první hvězda zápasu.
Makar: Jsme dole
„Úžasné,“ ocenil Hertlovu akci šikula Mitch Marner. „V posledních zápasech měl pár úžasných akcí, ale nedokázal je proměnit. Je šikovný hráč, umí vytáhnout velkou věc, když ji potřebujete. Jsem za něj šťastný. Skvělý a důležitý gól,“ chválil nejproduktivnější hráč play off.
Na druhé straně zavládla po třetím pádu o poznání méně veselá nálada. Dosud suverénní Avalanche nemůžou najít recept ve finále konference a jsou krok od vyřazení. Nepomohl ani očekávaný návrat zraněného beka Calea Makara.
„Jsme dole. Jsme tak dole, jak to jenom jde. Musíme vylézt do velkého kopce, musíme se přes to dostat, dát se dohromady a zase na to vletět,“ odpovídal kouč Jared Bednar, když padla otázka na momentální náladu v kabině.
Na tiskové konferenci po porážce byl v mnoha odpovědích stručný. „Co se změnilo ve druhé třetině?“ zazněla otázka. „Všechno,“ reagoval trenér bleskově. „Máte nějaké nové informace o zdravotním stavu Nathana MacKinnona?“ přilétl další dotaz. „Ne,“ vypálil Bednar.
MacKinnon dohrál s bolestmi
Právě zdraví elitního útočníka je další věcí, která může Colorado před pokračováním série trápit. Třetí muž bodování základní části za stavu 2:3 zblokoval prudkou ránu Shea Theodora od modré čáry a v bolestech zůstal ležet na ledě. Sudí přerušili hru, MacKinnon nakrátko zamířil do kabiny, ale později se vrátil. Na pohled však bylo patrné, že není stoprocentně v pořádku.
„Museli bychom ho zabít, abychom ho dostali z ledu. Takový hráč je, tak soutěživý. Dokazuje to pokaždé, když je na ledě, chce nad každým vyhrát. Tohle je další příklad,“ ocenil brankář Scott Wedgewood.
Se spoluhráči musí najít způsob, jak Vegas porazit. Čtvrté utkání je na programu v noci na středu a Golden Knights budou mít znovu výhodu domácího prostředí. Pokud uspějí, postoupí do finále Stanley Cupu a budou čekat na soka, který vzejde ze série Carolina – Montreal.
„Samozřejmě je to teď skvělý pocit, ale hrajeme s výborným týmem. Víme, že další zápas bude ještě těžší. Můžeme si to užívat dalších deset nebo třicet minut a pak jít domů, odpočinout si a být připravení na těžký zápas číslo čtyři,“ krotil euforii Marner.
9
Tolik bodů (3+6) posbíral Tomáš Hertl během patnácti utkání play off. Ve třetím zápase proti Coloradu si polepšil o dva zápisy (1+1).
18:02
Tolik času na ledě strávil ve třetím utkání série Nathan MacKinnon. V rámci play off šlo o jeho druhý nejnižší icetime.