SESTŘIH: Velký obrat Vegas z 0:3, rozhodující gól dal Hertl! Colorado na hraně vyřazení

SESTŘIH: Vegas - Colorado 5:3. Velký obrat domácích! Rozhodl Hertl
Vegas porazilo Colorado a vede v sérii už 3:0 na zápasy
Český útočník Tomáš Hertl ve finále Západní konference play off NHL pomohl hokejistům Vegas k výhře 5:3 nad Coloradem gólem a asistencí a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Martin Nečas v dresu Colorada připravil jednu branku, k první výhře Avalanche v sérii ale nepomohl. Vítězové základní části prohrávají už 0:3 na zápasy.

Na ledě Vegas přitom měli po skvělém úvodu nakročeno ke snížení. Ve 14. minutě v oslabení udeřil Jack Drury a poslal Avalanche do vedení 3:0, hosté ale velmi nadějný náskok neudrželi.

Jak Avalanche vyšel vstup do zápasu, tak domácí zvládli druhou třetinu. Obrat Vegas po 19 vteřinách druhé dvacetiminutovky nastartoval kapitán Mark Stone, který v přesilové hře po Hertlově asistenci snížil na 1:3. Ve 25. minutě William Karlsson upravil na rozdíl jediné trefy a v čase 32:46 vyrovnal Keegan Kolesar.

Ve třetí třetině hokejisté Vegas velký obrat dokonali. Vítěznou branku ve 49. minutě vstřelil Hertl, jenž si přes obránce Sama Malinského prohodil puk na střed hřiště a svižným bekhendovým zakončením poslal Golden Knights do vedení, které v závěru gólem do prázdné branky pečetil Brett Howden.

Hertl: Věřili jsme tomu

„Kluci ukázali kuráž,“ chválil tým trenér John Tortorella. „Věřili jsme tomu, že dokážeme průběh zápasu otočit. Povedlo se nám to několikrát v základní části a věděli jsme, že to můžeme zvládnout i dneska,“ dodal Hertl.

Svou bilanci v play off vylepšil na devět bodů (3+6) a je po Nečasovi druhým nejproduktivnějším Čechem v bojích o Stanleyův pohár. Po třech zápasech série má ale do finále mnohem blíže než jeho reprezentační kolega.

„Kluci jsou na dně. Máme 36 hodin na to, abychom se dostali zpět a přichystali se na čtvrtý zápas série. Bude to ale těžké,“ řekl trenér Avalanche Jared Bednar.

Hokejisté Colorada v play off ztratili tříbrankové vedení teprve podruhé v historii, na ledě Vegas ale jejich zaváhání přišlo v nepravý čas. Ze stavu 0:3 na zápasy se v NHL dostaly jen čtyři týmy.

MacKinnon si poranil koleno

Avalanche se navíc v příštím duelu možná budou muset obejít bez nejlepšího střelce základní části Nathana MacKinnona, který z utkání odstoupil poté, co si ve druhé třetině při bloku zranil koleno. V závěru se hvězdný útočník vrátil na led při power play, bylo ale vidět, že ho zranění výrazně omezuje.

„Věřím tomu, že se dá dohromady. Je to obrovský bojovník a extrémně soutěživý člověk. Abyste ho dostali z ledu, museli byste ho přizabít. Věřím proto, že nám ještě pomůže. Bohužel nevím, jak na tom je,“ připustil brankář Scott Wedgewood.

Colorado může těšit alespoň návrat obránce Calea Makara, který chyběl v úvodních dvou zápasech série. Ve třetím duelu odehrál přes 27 minut a byl nejvytíženějším hráčem utkání.

Stav série: 3:0
