Předplatné

Velký obrat Vegas z 0:3, rozhodující gól dal Hertl! Colorado s Nečasem na hraně vyřazení

Tomáš Hertl dává vítězný gól
Tomáš Hertl dává vítězný gólZdroj: ČTK / AP / Mark J. Terrill
Tomáš Hertl se raduje z gólu
Tomáš Hertl a jeho gól
Vegas dokázalo uspět na ledě Colorada
Vegas dokázalo uspět na ledě Colorada
Vegas dokázalo uspět na ledě Colorada
Martin Nečas a jeho Colorado padli i podruhé v play off proti Las Vegas
Tomáš Hertl a jeho Las Vegas skolili Colorado v play off i podruhé
15
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Český hokejový útočník Tomáš Hertl ve finále Západní konference NHL pomohl Vegas k výhře 5:3 nad Coloradem gólem a asistencí a za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Martin Nečas v dresu Colorada připravil jednu branku, k první výhře Avalanche ale nepomohl. Vítězové základní části NHL prohrávají v sérii už 0:3 na zápasy.

Na ledě Vegas přitom měli po skvělém úvodu nakročeno ke snížení. Ve 14. minutě v oslabení udeřil Jack Drury a poslal Avalanche do vedení 3:0, hosté ale velmi nadějný náskok neudrželi.

Jak Avalanche vyšel vstup do zápasu, tak domácí zvládli druhou třetinu. Obrat Vegas po 19 vteřinách druhé dvacetiminutovky nastartoval kapitán Mark Stone, který v přesilové hře po Hertlově asistenci snížil na 1:3. Ve 25. minutě William Karlsson snížil na rozdíl jediné trefy a v čase 32:46 srovnal Keegan Kolesar.

Ve třetí třetině hokejisté Vegas velký obrat dokonali. Vítěznou branku ve 49. minutě vstřelil Tomáš Hertl, jenž si přes obránce Sama Malinského prohodil puk na osu hřiště a svižným bekhendovým zakončením poslal Golden Knights do vedení.

Český forvard vylepšil svou bilanci v play off na devět bodů (3+6) a je po Nečasovi druhým nejproduktivnějším Čechem v bojích o Stanleyův pohár. Po třech zápasech série má ale do finále NHL mnohem blíže než jeho reprezentační kolega.

KonecLIVE
Stav série: 3:0
53

Začít diskuzi

Hokej 2026

Česká hokejová reprezentace
MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů