Velký obrat Vegas z 0:3, rozhodující gól dal Hertl! Colorado s Nečasem na hraně vyřazení
Český hokejový útočník Tomáš Hertl ve finále Západní konference NHL pomohl Vegas k výhře 5:3 nad Coloradem gólem a asistencí a za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Martin Nečas v dresu Colorada připravil jednu branku, k první výhře Avalanche ale nepomohl. Vítězové základní části NHL prohrávají v sérii už 0:3 na zápasy.
Na ledě Vegas přitom měli po skvělém úvodu nakročeno ke snížení. Ve 14. minutě v oslabení udeřil Jack Drury a poslal Avalanche do vedení 3:0, hosté ale velmi nadějný náskok neudrželi.
Jak Avalanche vyšel vstup do zápasu, tak domácí zvládli druhou třetinu. Obrat Vegas po 19 vteřinách druhé dvacetiminutovky nastartoval kapitán Mark Stone, který v přesilové hře po Hertlově asistenci snížil na 1:3. Ve 25. minutě William Karlsson snížil na rozdíl jediné trefy a v čase 32:46 srovnal Keegan Kolesar.
Ve třetí třetině hokejisté Vegas velký obrat dokonali. Vítěznou branku ve 49. minutě vstřelil Tomáš Hertl, jenž si přes obránce Sama Malinského prohodil puk na osu hřiště a svižným bekhendovým zakončením poslal Golden Knights do vedení.
Český forvard vylepšil svou bilanci v play off na devět bodů (3+6) a je po Nečasovi druhým nejproduktivnějším Čechem v bojích o Stanleyův pohár. Po třech zápasech série má ale do finále NHL mnohem blíže než jeho reprezentační kolega.