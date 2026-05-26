Montreal - Carolina 2:3p. Dobeš držel Montreal ve hře, 13 střel nestačilo. Co řekl Gretzky?
Dělal, co mohl, aby dovedl Montreal k vítězství. Brankář Jakub Dobeš ve třetím utkání série proti Carolině vytasil 35 zákroků, bral asistenci, ale v prodloužení se musel před soupeřem sklonit po výsledku 2:3. Canadiens se ocitli pod tlakem a s pouhými 13 střelami na branku nedokázali navázat na úvodní triumf ve finále konference. „Dvě střely nás dělily od toho, abychom vedli 3:0 na zápasy,“ litoval obránce Mike Matheson.
Nechybělo moc a mohli slavit. Canadiens se v polovině třetí třetiny radovali z vedení, ale euforii zaplněného Bell Centre zmrazila trenérská výzva. Situaci přecházel těsný ofsajd, utkání s Carolinou došlo za stavu 2:2 až do prodloužení. V něm ujížděl do dobré šance Nick Suzuki, obránce Mike Matheson nastřelil horní tyčku.
Pro druhou výhru v sérii si nakonec dokráčeli Hurricanes. Andrej Svečnikov dobře využil clonu před brankou a ranou z kruhu překonal Jakuba Dobeše. Carolina vyhrála v play off už páté utkání v prodloužení. Když se šlo do nastaveného času, neprohrála ani jednou. „Myslím, že taková je mentalita tohohle týmu. Milujeme těsné zápasy, nedáváme jim moc šancí, a proto jsme vyhráli v prodloužení,“ vykládal po utkání hrdina Svečnikov.
Pohledem statistik zvítězili Hurricanes ve třetím klání zaslouženě. Montreal drželi pod náporem, na branku vyslali dohromady 38 střel, zatímco Frederik Andersen čelil pouze 13 pokusům. Canadiens ale potvrzují neuvěřitelnou efektivitu. Z prvních osmi ran dvakrát srovnali a rozhodnout mohli ve třetí části i v prodloužení, přestože vypálili dohromady jen dvakrát.
„Hodně to posílají na branku, takže vás asi přestřílí. Ale tak na to nemůžete koukat. Pro nás je to o tom mít kvalitní šance a zahrát to správně, když máme puk. To mě tolik netrápí. Samozřejmě bychom si toho chtěli vytvářet víc, ale dobré šance ne vždycky skončí v síti,“ nepřeceňoval střelecký nepoměr útočník Cole Caufield.
Legenádrní Wayne Gretzky má na situaci jiný pohled. „To samozřejmě není dostatečné. Kdyby navíc Montreal nezblokoval tolik střel, číslo by vystoupalo až k padesáti střelám na branku,“ oponoval ve studiu televize TNT.
Caufield: Dobeš je neuvěřitelný
Na průběhu série se s velkou pravděpodobností začíná podepisovat předchozí program obou soupeřů. Carolina postoupila v nejkratším možném čase a dlouho čekala na soupeře, zatímco Montreal dvakrát bojoval v sedmi zápasech. V úvodu konferenčního finále ještě prodal euforii z postupu, pak přebral iniciativu soupeř a dvakrát triumfoval v prodloužení.
„Rozhodně jsme ukázali, že si toho dokážeme vytvořit víc. Musíme trávit víc času v ofenzivním pásmu. To je na tom nejtěžší. Když týmy střídání za střídáním tráví čas u vás v pásmu a znepříjemňují vám život. Proti tomu se těžko hraje,“ popisoval Matheson.
Za to, že utkání došlo do prodloužení, mohl se spoluhráči děkovat Jakubu Dobešovi. Český gólman několikrát ustál obří nápor, likvidoval přečíslení a úspěšností zákroků se zastavil na čísle 92,1 %. Navrch pomohl týmu i asistencí, když rozehrál za brankou a Lane Hutson posléze z rychlého útoku skóroval.
„Je neuvěřitelný, dělá to celé play off. Každý večer vzadu bojuje a dává nám šanci vyhrát. Zaslouží si velký kredit,“ chválil Čecha útočník Cole Caufield. Uznat musel i kvality soupeře.
„Posledních pár let jsou v lize nahoře a má to svůj důvod, proč se drží v téhle pozici. Jsou těžký soupeř, všichni tahají za jeden provaz a my musíme najít způsob, jak je porazit,“ velel vyhlášený kanonýr.
Recept se Montrealu nebude hledat snadno. Carolina po prvním zaváhání převzala otěže a momentálně působí hodně solidním dojmem. „Jedenáct dní nehrajete, v prvním zápase to působilo, že se hraje v rychlosti milion mil za hodinu. Ale hra se postupně zpomaluje a už je znát, že z nás opadlo, jak jsme byli zarezlí. Na tomhle výkonu byla spousta plusů,“ pochvaloval si útočník Hurricanes Taylor Hall.